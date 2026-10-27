Un único paciente continúa ingresado de los 16 casos de legionela confirmados por el SES en la provincia de Cáceres

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CÁCERES, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un único paciente continúa ingresado de los 16 casos de legionela confirmados por el Servicio Extremeño de Salud (SES) en la provincia de Cáceres.

Así, de las seis personas que permanecían ingresadas, cinco han sido dadas de alta este martes, 27 de octubre, y tan sólo permanece ingresado un paciente en el complejo hospitalario de Cáceres, según indica el SES.

Cabe recordar que el SES confirmaba esta mañana 16 casos de legionela en la provincia de Cáceres, de los que seis pacientes permanecían hospitalizados, cinco de ellos en el Complejo Hospitalario Universitario de la capital cacereña, y uno en el Hospital de Coria. Ahora ya únicamente continúa ingresado un paciente.