Unidas por Extremadura mantiene su queja al Defensor del Pueblo por el transporte escolar y pide la dimisión de Vaquera

MÉRIDA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Unidas por Extremadura mantiene su queja al Defensor del Pueblo por la situación vivida en el transporte escolar desde el inicio de este curso educativo, pese al restablecimiento ya del servicio, debido a que a su juicio se ha "vulnerado" el derecho a la educación en la comunidad de 5.000 escolares.

De este modo lo ha avanzado este miércoles en Mérida la portavoz de la coalición, Irene de Miguel, quien ha confiado también en que la consejera de Educación, Mercedes Vaquera, comparezca en la Asamblea para dar explicaciones de lo ocurrido y que, además, "por coherencia" dimita.

"Esto es insólito, inaudito y no puede volver a repetirse y nosotros lo vamos a llevar al Defensor del Pueblo estatal porque Defensor del Pueblo extremeño no existe porque PP y PSOE no quieren, y vamos a ver qué nos dice el Defensor del Pueblo, pero estamos convencidas de que se ha vulnerado el derecho a la educación", ha apuntado, al tiempo que ha defendido que la relevancia de lo ocurrido incluso podría ser suficiente para ser abordado en un debate monográfico en la Asamblea.

En la misma línea, ha hecho responsable también de la situación a la presidenta de la Junta, María Guardiola, quien a su juicio debería haber cesado a la consejera "el día uno" del curso en el que los alumnos se han encontrado sin transporte escolar. "Tiene toda la responsabilidad", ha incidido sobre la jefa del Ejecutivo autonómico.

"Guardiola ha estado escondida, podríamos decir, con lo que a ella le gusta pasearse por Extremadura y hacerse fotos y vídeos, en estos seis días no la hemos visto aparecer por ningún sitio", ha reprochado Irene de Miguel, quien entiende que la presidenta de la Junta también tendrá que ofrecer "explicaciones" sobre la "crisis del transporte que no han sabido atajar a tiempo".

Así, ha considerado que "lo que ha evidenciado la crisis del transporte escolar no es sólo ya la falta de planificación, sino la incompetencia manifiesta de este Gobierno"; y ha tachado de "inadmisible" e "intolerable" lo que han sufrido las familias extremeñas debido a que el Ejecutivo autonómico "ha antepuesto los intereses económicos al derecho constitucional a la educación de los escolares".

De esta manera se ha pronunciado en declaraciones a los medios este miércoles en Mérida para valorar el acuerdo alcanzado entre la Junta y las empresas para restablecer el servicio de transporte escolar, y sobre el que ha remarcado que "es el mismo acuerdo que tenían encima de la mesa hace cinco días", por lo que lo que ha pasado es que el Ejecutivo de María Guardiola "se ha bajado finalmente de la burra y ha aceptado lo que las empresas del transporte decían hace cinco días, ni más ni menos".

(((Más información en Europa Press)))