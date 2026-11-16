Unidas por Extremadura registra 324 enmiendas a PGEx para "reforzar" sanidad y educación y plantea recuperar la ecotasa

Unidas por Extremadura registra las enmiendas parciales a los PGEx - UNIDAS POR EXTREMADURA

MÉRIDA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Unidas por Extremadura ha registrado este lunes en la Asamblea de Extremadura 324 enmiendas parciales al proyecto de presupuestos de Extremadura para 2027, que mueven alrededor de 450 millones de euros y que van destinadas a "reforzar la sanidad y la educación".

Estas 324 enmiendas que ha presentado Unidas por Extremadura suponen 19 más que las que presentaron para las cuentas de 2026 tal, según ha destacado la portavoz de la confluencia, Irene de Miguel, en declaraciones a los medios tras su registro.

De Miguel ha considerado que es "imposible cambiar un presupuesto a base de enmiendas parciales porque los pecados originales ya los tiene", tras lo que ha explicado que estas enmiendas mueven alrededor de 450 millones de euros.

Así, entre las enmiendas registradas, la portavoz de Unidas por Extremadura ha destacado recuperar la ecotasa y aumentarla para que las empresas eléctricas, a las que como ha señalado "la señora Guardiola regala 28 millones de euros", paguen "realmente a Extremadura lo que es justo, lo que es digno y lo que realmente viene a mejorar nuestros servicios públicos".

De Miguel ha reivindicado que el dinero de la ecotasa se destine a reforzar la atención primaria para que incluya también la atención psicológica, así como más plazas en las residencias municipales con mejores condiciones.

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