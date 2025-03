Unidas por Extremadura ve "un insulto" que Guardiola proclame una defensa de la igualdad y luego se apoye en Vox

MÉRIDA, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha considerado "un insulto" que la presidenta de la Junta, María Guardiola, proclame una defensa de la igualdad en la región y luego se apoye para sacar adelante las medidas de su gobierno en Vox, que a su juicio supone "un peligro para la igualdad".

Tras remarcar que "la igualdad no se ha conseguido ni por asomo", ha entendido que supone "un insulto realmente para la ciudadanía" que Guardiola diga que "hay que avanzar hacia políticas igualitarias y que hay que mostrar unidad cuando en la Asamblea no hay una declaración institucional desde hace dos años porque Vox no quiere".

En esta línea, ha considerado también --en alusión al discurso ofrecido en el acto institucional de este viernes en la Asamblea con motivo del 8M-- que éste no era el día para que la presidenta de la Junta "se victimizara" porque "ella está en una posición de privilegio del 99 por ciento de las mujeres extremeñas".

Con ello, en declaraciones a los medios tras asistir a dicho acto institucional, De Miguel ha tachado de "curioso" que la jefa del Ejecutivo regional "hable de la necesidad de políticas de igualdad cuando luego las políticas de calado, las políticas presupuestarias, las políticas de fiscalidad, con los únicos con los que se sienta a negociar y con los únicos que tiene interés real de aprobar es con la extrema derecha que niega la violencia machista".

Ha criticado, al respecto, que además la extrema derecha "quiere a las mujeres dentro de casa criando a los niños y niñas", así como que "está absolutamente en desacuerdo con las políticas de igualdad porque considera que ya hay igualdad", cuando en realidad en Extremadura --ha ejemplificado-- hay un 19 por ciento de tasa de paro femenino respecto al 12 por ciento masculino, o las féminas cobran 3.000 euros menos por realizar el mismo trabajo que los varones.

NO BLANQUEAR A LA EXTREMA DERECHA

De igual modo, preguntada por los medios sobre qué ha cambiado en las formaciones políticas en la región respecto al 8M de 2024, Irene de Miguel ha señalado que a su juicio lo que hay que hacer ahora es "no blanquear" a una extrema derecha que "es el verdadero peligro para las mujeres", y ha pedido a Guardiola que "se ponga a trabajar realmente por la igualdad".

"La señora Guardiola lo que tiene que hacer es ponerse a trabajar. Menos proclamas, menos discursos y lo que tiene que hacer es remangarse y trabajar realmente por la igualdad... Y sobre todo, no blanquear a la extrema derecha que es el verdadero peligro para las mujeres de este país y de Extremadura", ha sentenciado.

En este línea, ha insistido en que a Unidas por Extremadura el PP "sólo" les llama para firmar un manifiesto el día 8 de marzo pero "no para hablar de impuestos, de presupuestos ni para nada", lo que evidencia a su juicio que en realidad a los 'populares' "solamente" les interesa una firma a un manifiesto con motivo de esa efemérides pero no aplicar medidas reales, ha dicho.

"Lo que ha pasado básicamente es que a nosotras sólo nos llama (María Guardiola y el PP) para que firmemos un manifiesto el día 8 de marzo. No nos llama para hablar de impuestos, no nos llama para hablar de presupuestos, no nos llama para nada", ha dicho.

"Solamente quiere que el día 8 de marzo le pongamos la firma a una declaración institucional a un manifiesto, perdón, porque declaración institucional no puede ser porque Vox no quiere, a un manifiesto que es una hoja o es papel mojado", ha añadido.

Ha recordado en este punto que en Extremadura se continúa por ejemplo "sin poder abortar en la sanidad pública", así como que las oficinas de igualdad de "muchas" mancomunidades "siguen cerradas", o que el centro de crisis 24 horas de Mérida ni siquiera está aún abierto.