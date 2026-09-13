Unidas lamenta que las industrias que vienen a Extremadura "no traen riqueza", sino "contaminación y problemas de salud"

Los diputados de Unidas por Extremadura en la Asamblea, Juan Schirinzi e Irene de Miguel, asisten a una marcha contra la planta de biogás de Don Benito, a 13 de septiembre de 2026. - UNIDAS POR EXTREMADURA

La portavoz de la formación asiste a la marcha contra la planta de biogás de Don Benito

DON BENITO (BADAJOZ), 13 (EUROPA PRESS)

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha asistido este domingo a la marcha convocada contra la instalación de una planta de biogás en Don Benito, un proyecto que, a juicio de la política, "no viene a solucionar ningún problema", sino todo lo contrario, "viene a crear problemas, a generar contaminación".

A renglón seguido, la portavoz ha criticado que a Extremadura "sólo venga este tipo de industrias que no traen riqueza", sino que "lo único que traen es contaminación y problemas de salud".

La manifestación ha sido convocada por las plataformas de Hernán Cortés, Valdehornillos y Santa Amalia y ha partido a las 08,30 horas desde los ayuntamiento de los tres pueblos que han organizado la marcha.

Ha finalizado en el punto en el que está proyectada la planta desde donde la portavoz de Unidas por Extremadura ha realizado declaraciones a los medios en las que ha trasladado el "hartazgo" por que Extremadura "acoja los proyectos que no se quieren ya en otros territorios.

De Miguel ha destacado que su formación cree en la Extremadura "que se organiza" y que "reivindica" y ha asegurado a los vecinos que se han manifestado que "están reivindicando un futuro mejor y oportunidades para su territorio".

La portavoz también ha asegurado que Unidas por Extremadura va a seguir defendiendo que haya una moratoria a estos proyectos y una planificación, algo que, ha recordado, ya defendieron en la Asamblea de Extremadura con los votos en contra de PP y Vox. "Vamos a volver a presentarlo. Ahora que se acercan las elecciones municipales seguramente cambien de opinión", ha señalado.

"FALTA DE TRANSPARENCIA"

Además, la portavoz de Unidas por Extremadura ha asegurado que el proyecto de la planta de ha llevado a cabo con "falta de transparencia" y "opacidad", hasta el punto de que los vecinos de Hernán Cortés, Valdehornillos y Santa Amalia "se hayan enterado en pleno verano cuando ya no había posibilidad de alegaciones".

Así, de Miguel ha reclamado que se abra un período de alegaciones, además de la paralización del proyecto, "porque ha habido una falta de transparencia y una ocultación impropias de una democracia que se dice participativa, una democracia que escucha a la ciudadanía".

De Miguel ha pedido a PP y Vox "recapacitar sobre en qué están convirtiendo al medio rural extremeño", porque, ha indicado, "Extremadura no se merece ser el vertedero de nadie" y la región no tiene lo residuos "que dicen que se van a gestionar en todas estas plantas de biometano". "Aquí lo que queremos es un territorio de oportunidades y no un estercolero", ha concluido Irene de Miguel.

A la marcha, a la que se han sumado vecinos de las tres localidades, también ha asistido el diputado de Unidas por Extremadura Juan Schirinzi.