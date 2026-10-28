Unidas rechaza unas cuentas sin "hoja de ruta" que crecen porque el Estado y el endeudamiento "pagan la fiesta"

El portavoz de Hacienda de Unidas por Extremadura, José Antonio González Frutos, en la defensa de su enmienda a la totalidad a los presupuestos de la Junta para 2027. - ASAMBLEA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Hacienda de Unidas por Extremadura, José Antonio González Frutos, ha defendido la enmienda a la totalidad con la que su grupo parlamentario pide la devolución del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma en el que no ve una "hoja de ruta" y que si crecen es por el aumento de las transferencias del estado y por el endeudamiento.

Una enmienda en la que asimismo la coalición de izquierdas plantea su propio modelo a través de diez alternativas con las que replican el argumento del PP de que representan la oposición del "no por el no", al tiempo que ha defendido la legitimidad de los diferentes grupos a exponer sus propias ideas.

González Frutos ha salido a defender su enmienda con el objetivo de mantener un debate político, que es como entiende un pleno presupuestario en el que "uno establece y jerarquiza las prioridades" de los recursos económicos.

En este sentido, ha criticado la "frivolidad" de bajar los ingresos públicos porque "hay otro" que "paga la fiesta", ha dicho al apuntar que el presupuesto crece por las entregas a cuentas y la liquidación, que sube un 9,7 %, por el aumento de las transferencias del Estado y por las transferencias de capital de la Unión Europea y por el endeudamiento.

"Esos son los elementos del crecimiento presupuestario", ha dicho, para a continuación añadir que no son el resultado del "milagro de la señora Guardiola", que "no es divina y sobrehumana y consigue el milagro de los panes y los peces".

González Frutos, que ha dicho que tras cinco presupuestos presentados por la consejera sigue sin ver "la hoja de ruta" ni los objetivos de las cuentas, que los ocultan porque son "inconfesables", ha titulado en esta ocasión 'Bienvenido Mr Marchall' las cuentas.

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