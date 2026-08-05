UPA-UCE reclama "garantías de precios" para los productores de uva con contratos que cubran costes

El secretario de Agricultura de UPA-UCE Extremadura, Fernando Miranda, y el técnico Luis Pinilla, analizan en rueda de prensa la campaña de la vendimia - UPA-UCE

MÉRIDA, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La organización agraria UPA-UCE Extremadura ha reclamado este miércoles "garantías de precios" para los productores de uva de la región a través de contratos que cubran los costes de producción, ya que "una vez más", la campaña ha comenzado con la "incertidumbre constante" de los precios para los agricultores.

Así lo han destacado el secretario de Agricultura de UPA-UCE Extremadura, Fernando Miranda, y el técnico Luis Pinilla, en rueda de prensa este miércoles en Mérida, en la que han señalado que el calor ha provocado un adelanto de de casi dos semanas en la campaña de la vendimia respecto a lo habitual.

Según los datos de superficie de 2025, Extremadura cuenta con 76.536 hectáreas de viñedo de vinificación, lo que lo convierte en uno de los cultivos fundamentales para la región, además de ser un sector especialmente importante para comarcas como Tierra de Barros.

Así, de acuerdo a la campaña de este año, la "primera estimación" de cosecha se sitúa en más de 2,6 millones de hectólitros, una cifra superior a la del anterior ejercicio, y según ha destacado Fernando Miranda, "se prevé una calidad excelente, pero al viticultor no le sirve de nada tener una buena cosecha si el precio que recibe por su uva está por debajo de los costes de producción", ha dicho.

Ante esta situación, UPA-UCE ha reclamado a la Junta de Extremadura que realice un estudio de los costes de producción del viñedo y que se haga púbico en el observatorio de precios y mercados, ya que los costes de fertilizantes, gasóleo, "se han incrementado de manera considerable".

En esta línea, la organización continúa reclamando a la Junta una ayuda regional por el incremento de los fertilizantes y el gasóleo, señala UPA-UCE en nota de prensa.

Con respecto a las actuales ayudas de reestructuración y reconversión del viñedo, el responsable de UPA-UCE ha considerado que "son necesarias donde, además, demandan una ayuda para el viñedo en secano".

UN PLAN DE ARRANQUE "DIGNO"

Además, UPA-UCE ha defendido que Extremadura debe estudiar un arranque de viñedos "quirúrgico, selectivo y voluntario", ya que es necesario "dar una salida digna a aquellos agricultores, especialmente agricultores mayores y sin relevo generacional, que ya no pueden continuar con una explotación que ha dejado de ser rentable", ha señalado Miranda.

En ese sentido, ha destacado la necesidad de "proteger al viticultor profesional que sí quiere continuar", ha dicho.

Por eso, esta organización agraria pide a la Junta de Extremadura que abra este debate con el sector y que defienda ante el Ministerio de Agricultura un programa específico de "arranque selectivo y social con financiación suficiente", que permita "proteger a aquellos agricultores que decidan continuar", ha defendido.

CONOCER EL PRECIO DE LA UVA

Durante su intervención, Miranda ha demandado que el viticultor conozca el precio que va a percibir por la uva y tenga "garantías de que va a cobrar por encima de sus costes", ya que ahora mismo, los productores de uva extremeños apuntan "a la incertidumbre de los precios, la falta de mano de obra y las severas inspecciones en el campo" como los principales factores que están marcando la campaña de la vendimia.

"Los agricultores no queremos llegar a sentir perseguidos por las inspecciones que puedan llevarse a cabo durante esta campaña", ha señalado el productor de uva y técnico de UPA-UCE Extremadura, Luis Pinilla.

Además, como viticultor extremeño, Pinilla ha reclamado tanto a la Junta como al Ministerio que se mejoren las líneas de ayudas ya existentes, como la de reestructuración y reconversión del viñedo para que nadie se quede fuera, y ha demandado una ayuda al viñedo en secano como se hizo en el año 2024 y que fue positiva para el sector.

Por último, y con respecto a la bajada del consumo de vino, UPA-UCE ha pedido a las administraciones que "sumen esfuerzos" para realizar campañas de promoción y difusión para destacar los valores y beneficios de la uva.

"Sería interesante destinar fondos a promocionar la comercialización y promover otro tipo de bebida para darle salida a la uva que producimos en Extremadura", ha concluido Pinilla.