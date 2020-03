Vara asegura que no permitirá que la Dirección General de Derechos Animales haga "nada" contra la tauromaquia

OLIVENZA (BADAJOZ), 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha asegurado que la Dirección General de Derechos de los Animales, que depende directamente del vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, "no va a hacer nada que tenga que ver con la actividad taurina".

Durante el I Foro desayuno Taurino de la Feria de Olivenza, ha señalado al ser preguntado por un eventual ataque contra la tauromaquia que "para eso" está él, es decir, "para evitarlo". "Que nadie tenga ninguna duda de que desde esa dirección general no se va a hacer nada que tenga que ver con la actividad taurina, se lo puedo garantizar", ha remarcado el presidente extremeño.

Asimismo, interpelado por las exigencias de Unidas Podemos para retirar subvenciones al mundo del toro, Vara ha resaltado que a él "nadie" le va a decir qué es lo que tiene que hacer. "Que se encarguen ellos (Unidas Podemos) de hacer lo que tengan que hacer en el Gobierno de España y nos dejen a los demás tranquilos, que bastante bien haremos", ha espetado.

Además, en otro momento del debate, Vara ha considerado que la decisión de suprimir los toros en Cataluña se hizo "porque aquello les recordaba a España" y "como quieren eliminar de la faz de la tierra cualquier cosa que les recuerde a España pues quitaron los toros".

"Pero no porque todos los catalanes estuvieran absolutamente en contra de la tauromaquia, es sencillamente estar en contra de lo que representaba como concepto, como idea", ha añadido.

"PROYECTO CONSOLIDADO"

Por otra parte, Vara ha afirmado que la Feria del Toro de Olivenza nació como un proyecto sencillo y que se ha convertido en estos 30 años en un "proyecto consolidado" ya que, según ha aseverado, con el paso de los años, esta feria se ha convertido "en un referente del mundo taurino" que "ha ayudado a conocer" el nombre de esta población y de Extremadura, en España y en el mundo.

A este respecto, ha recordado los inicios de la Feria en 1991 "gracias al trabajo y al empeño" de los empresarios y del equipo de gobierno municipal de aquellos años, además de los aficionados, "muy importantes para la consolidación e impulso de la misma".

Finalmente, el jefe del Ejecutivo regional ha valorado el ecosistema de la dehesa, algo que no hay en otros sitios y que "no se puede improvisar". "Hay que reivindicar lo rural, la España interior y todo lo que hay alrededor del campo, algo que no nos lo podemos dejar arrebatar", ha aseverado.

