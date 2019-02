Vara defiende que las banderas que hacen iguales a los ciudadanos son las pensiones, la sanidad y educación públicas

Publicado 03/02/2019 14:23:40 CET

MÉRIDA, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha señalado que "la bandera más hermosa" y la que hace que los ciudadanos sean "iguales" son las de las pensiones, la sanidad y la educación públicas o la caja única de la seguridad social, todos ellos, ha subrayado, logros de los socialistas.

"Todos queremos mucho a nuestro país. No tengamos miedo a decir que queremos a nuestra patria, a su bandera, a su himno", ha dicho Vara, quien ha añadido que, no obstante, "no hay bandera más hermosa que el sistema de pensiones, el Sistema Nacional de Salud, la escuela pública, la caja única de la Seguridad Social, que fueron todos conquistas y logros que los socialistas trajeron al país".

"Vivan esas banderas que de verdad nos hacen iguales", ha remarcado Vara en su intervención este domingo en un acto de conmemoración del centenario de la agrupación socialista de la localidad pacense de Cabeza la Vaca, en el que han participado también el secretario general del PSOE Provincial de Badajoz, Rafael Lemus, el histórico dirigente socialista Francisco Fuentes y el secretario general del PSOE de Cabeza la Vaca, Manuel Vázquez.

En el acto también se ha descubierto una placa conmemorativa y se ha rendido homenaje a todos los alcaldes y concejales socialistas de la localidad durante la etapa democrática.

"Somos una herramienta para llevar a cabo la transformación social" porque "la vida de la gente no puede depender de sus cuentas corrientes", ha apuntado Fernández Vara, quien ha añadido que el PSOE "pertenece a la ciudadanía, a toda la sociedad", y ha sostenido que "la Extremadura de hoy no existiría sin su universidad".

Al respecto, ha recordado la medida aprobada para que los alumnos que aprueben todas las asignaturas no paguen la matrícula al año siguiente, ha avanzado.

Además, ha recordado que el PSOE "no apela a la condición de individuo, apela a la condición de ciudadanía, a lo colectivo", ya que "somos lo que hacemos para cambiar lo que somos, para cambiar el destino".

Por último, Fernández Vara ha insistido en "no olvidar a esas personas que un domingo de mayo depositaron su confianza" en el partido, estableciendo "un contrato que debe ser cumplido", indica el PSOE en una nota de prensa.

CAMBIAR LA REALIDAD

Por su parte, el secretario general del PSOE Provincial de Badajoz, Rafael Lemus, ha destacado que los socialistas desde los comienzos hace 140 años han tenido que "hacer frente a la desesperanza, al miedo a no poder cambiar la realidad".

Y eso es, ha sostenido Lemus, lo que está ocurriendo actualmente en Venezuela "gobernada por el régimen de Maduro", que utiliza "el miedo, la represión y el insulto como herramienta de poder".

El PSOE es "un partido internacionalista de izquierdas" y hoy "debe estar al lado de quienes reclaman libertad y democracia", ha sostenido Lemus, porque en Venezuela "el pueblo ha comenzado a soñar en un futuro sin Maduro y sin su policía represiva".

Un sueño que ha querido compartir con los socialistas de Cabeza la Vaca en la celebración de su centenario "como un partido identificado con la justicia social como medio de desarrollo". Porque donde haya "represión y coacción" el PSOE "debe decir no, debe decir basta", ha subrayado.

Por este motivo, ha señalado que es necesario recordar lo que ha sido el partido y el motivo de su existencia. "Fuimos y hemos sido capaces de sobrevivir y conseguir un mundo mejor", y la diferencia radica en que los socialistas no han nacido para gobernar, sino que el PSOE nació "para transformar la realidad", que es lo que van a se "seguir haciendo durante los próximos cien años".

Asimismo, Rafael Lemus ha señalado que "la derecha es especialista en dividir la sociedad y segmentar a los ciudadanos", mientras que los socialistas gobiernan "en igualdad para toda la sociedad". De esta manera, Lemus ha animado "a seguir soñando y mirando al futuro" porque hay que "garantizar el progreso y el desarrollo" de la región", ha concluido.

Por su parte, Francisco Fuentes ha asegurado que no hay ninguna fuerza política en España que "pueda conmemorar el centenario de su historia", y ha recordado que "los mejores momentos de la historia de España siempre han sido los mejores momentos del PSOE".

De esta manera, Francisco Fuentes ha hecho hincapié en el papel de las Casas del Pueblo destacando que "aportaban a los ciudadanos todo lo que el Estado no les daba". "Tenían lo que no encontraban en la sociedad. Aprendían a leer, a desarrollar capacidades para trabajar. Gente con apenas recursos que fueron luchadores para hacer realidad sus sueños abriendo escuelas y bibliotecas hasta el inicio de la Guerra Civil", ha recordado Fuentes.

En este punto, Fuentes ha destacado que "gracias a las convicciones morales y al coraje" de los socialistas, han conseguido transformar España creando un sistema basado en la justicia y en la igualdad", ha finalizado.

Por último, el secretario general del PSOE de Cabeza la Vaca, Manuel Vázquez, ha señalado que estos cien años de historia son "motivo suficiente de celebración para su pueblo y su gente".

Así, Vázquez ha agradecido el trabajo y dedicación de "todos los hombres y mujeres socialistas que han dado parte de su vida en difundir los ideales socialistas" y que "durante este siglo de historia hemos trabajado para mejorar la vida de nuestros vecinos y vecinas", ha concluido.