Vara denuncia una "estrategia" del PP para "reabrir el enfrentamiento entre territorios" con la bajada de impuestos

PLASENCIA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Extremadura y presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, ha asegurado este sábado que el PP ha puesto en marcha en España una "estrategia" para "intentar reabrir el enfrentamiento entre territorios" con la bajada de impuestos anunciada en diferentes comunidades autónomas gobernadas por los populares.

"Lo más grave de lo que ha ocurrido esta semana ha sido el intento por parte del Partido Popular en nuestro país, en este caso de la mano del Partido Popular de Andalucia, de abrir de nuevo el enfrentamiento entre territorios", porque "el PP está convencido de que le va mucho mejor con una Cataluña incendiada, haciendo un referéndum, que con una Cataluña en la que se dialoga", ha señalado en su intervención en el acto de conmemoración de los 104 años de la fundación de la Agrupación Socialista de Plasencia (Cáceres).

El líder de los socialistas extremeños ha insistido en que cuando el PP "comprueba que en Cataluña la gente está volviendo a una cierta normalidad, a que la convivencia se recupere, dice, cuidado que esto no nos va bien, que nosotros para gobernar en España necesitamos que en Cataluña y en el País Vasco haya mucha gente queriendo marcharse, y han vuelto a sembrar la división, el odio y la confrontación".

Para Fernández Vara es "muy grave" que una región, en este caso Andalucía, le diga a otra "que vas a por sus empresarios, esto dónde se ha visto", ha recalcado, porque "decirle abiertamente a una comunidad autónoma que le vas a hacer una OPA porque tú eres el rey del mando que te permites que la gente no pague impuestos y luego vas a ir a un modelo de financiación a decirle al resto de comunidades que pague cada uno según lo que tenga, no hombre no", ha reiterado.

A este respecto, se ha preguntado "qué va a hacer ahora Andalucia cuando nos sentemos los presidentes autonómicos a hablar de financiación, qué le va a decir a las comunidades que tienen un PIB mucho mayor que el de Andalucía, que contribuyan a lo que es de todos" se ha preguntado, entonces "los otros les dirán, móntate aquí".

A su juicio, "tiene mandanga que en tiempos de preocupación como ahora, haya un Gobierno en Andalucía que ha decidido bajar los impuestos a los que más tienen".

En todo caso, esa bajada de impuestos anunciada en Andalucia, Madrid y Murcia, gobernadas por el PP, "es fruto de una estrategia, aquí casualidades no hay", ha insistido el líder socialista extremeño.

Cuidado con estas cosas, ha advertido, porque "somos muchos los que estamos pidiendo que España solo se construye desde el diálogo, la concordia, la concordia, desde entendernos cada uno como somos, que cada uno da lo que tiene, lo que los demás necesitan", ha comentado. A este respecto ha puesto el ejemplo de que si él dijera que "como Extremadura produce el 400 por ciento de la energía que necesita, Madrid que solo produce el 4 por ciento de la energía que necesita, me voy a por Madrid", eso no puede ser, ha insistido.

Pero la derecha, "la que está todo el día con la bandera de España", dice "no, ahora ya no interesa una España de todos, voy a por ti, y voy a rebajar los impuestos no porque sea bueno para mis ciudadanos, sino porque con eso te voy a hacer daño a ti, y eso es de las cosas más graves que han ocurrido, y eso es fruto de una estrategia, porque aquí casualidades no las hay".

DOS MODELOS DIFERENTES

Frente a esa forma de actuar, ha subrayado Fernández Vara, el PSOE "está al lado de quienes más lo necesitan", mientras que el PP "le quita impuestos a los que más tienen".

Fernández Vara ha recalcado que el PSOE debe estar "hoy más que nunca a disposición de los que más lo necesitan", porque "la gente necesita candiles en sus casas, para iluminarles en la oscuridad que están viviendo muchos, y nosotros, los socialistas, tenemos que ser ese candil".

Para el secretario general de los socialistas extremeños el hecho de que una organización como el PSOE cumpla 104 años en Plasencia significa que la entidad está por encima de las personas que la integran a lo largo de todo este tiempo. "El PSOE no es una moda, es una necesidad que había en el siglo diecinueve y que sigue siendo una necesidad en el siglo veintiuno", ha remarcado.

Además, ha recordado que en el año 1918, cuando se fundó esta agrupación placentina, terminó la Primera Guerra Mundial y la gripe española mató a 100 millones de personas en todo el mundo. "En el siglo diecinueve había una pandemia que sigue hoy, que es la de la desigualdad, que no tiene vacunas, sino políticas, y el PSOE es el único que sigue luchando contra la desigualdad sin haber abandonado nunca ni la P, ni la S, ni la O, ni la E de España", ha reiterado.

APOYO A PEDRO SÁNCHEZ

Además de Fernández Vara, al acto por los 104 años de historia de la Agrupación Socialista de Plasencia también ha asistido el secretario de Estrategia y Acción Electoral del PSOE, Javier Izquierdo, que ha reivindicado a los "buenos políticos" y la buena política, porque "si tenemos buenas políticas en España es porque tenemos un magnífico presidente del Gobierno, y hay que decirlo".

Izquierdo ha destacado las medidas puestas en marcha por el Ejecutivo de Pedro Sánchez en estos años para hacer frente a la pandemia y a las consecuencias de la guerra en Ucrania, y las ha comparado con las tomadas por el Gobierno de Mariano Rajoy en la crisis económica anterior.

"Antes se devaluaban los salarios y ahora se ha subido el salario mínimo interprofesional a mil euros al mes; antes se hizo una reforma laboral que dejó a España con seis millones de parados y ahora gracias a los Ertes tres millones de personas han podido mantener su empleo y llevar un salario a casa, y antes se recortó en sanidad, educación y dependencia y ahora hay más recursos que nunca en esos ámbitos", ha destacado.

En este sentido, ha reiterado que mientras la derecha "baja los impuestos a los que más tienen, el PSOE defiende a las clases medias y trabajadoras", frente a la derecha "que es el representante legal de los poderosos".

Al encuentro también ha asistido el secretario general del PSOE de Plasencia, Alfredo Moreno, que ha insistido en que la agrupación socialista local está "lista y preparada para volar" tras "once años de estancamiento en la ciudad". Y lo deben hacer desde "la humildad", porque "un político está para escuchar a la gente y solucionar sus problemas".

Moreno se ha emocionado al recordar a Julio Durán, alcalde socialista de Plasencia asesinado en 1936.