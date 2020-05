Vara lamenta que el cambio de fase sea "una carrera a ver quién llega primero" en la que hay "mucho postureo"

MÉRIDA, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha lamentado este martes que el cambio de fase de desescalada de las comunidades autónomas se ha convertido en "una carrera a ver quién llegaba primero", tras lo que ha asegurado que existe "mucho postureo, y mucha política de la mala, en momentos en los que habría que hacer política de la buena".

"Aquí ha habido gente que por la mañana estaban protestando porque no les dejaban pasar de fase y por la tarde les estaban dando las gracias de que no les hubieran dejado", ha asegurado Fernández Vara, quien ha añadido que "hay CC.AA. que los domingos en la conferencia de presidentes le piden al presidente que no deje entrar a los de Madrid en su territorio, y los miércoles vota en contra del estado de alarma".

Guillermo Fernández Vara se ha pronunciado de esta forma este martes en el pleno de la Asamblea de Extremadura, en respuesta a una pregunta del presidente del Grupo Ciudadanos sobre si conoce los informes redactados por expertos para el Gobierno de España, que determinan el paso de la región a las fases I y II de desescalada.

