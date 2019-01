Vara: "Si en Cataluña se volvieran a aprobar leyes en contra de la Constitución habría un 155 aún más duro"

Publicado 20/01/2019 12:31:16 CET

MÉRIDA, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha señalado que no tiene ninguna duda de que en el caso de que en Cataluña se volvieran a aprobar leyes en contra de la soberanía nacional y de la Constitución "habría un 155 aún más duro".

El también secretario del PSOE de Extremadura señala no obstante que actualmente no se dan las circunstancias para aplicar este artículo de la Constitución, y advierte a quienes piden "un día sí y otro también" su puesta en marcha al Gobierno de Pedro Sánchez que "hay que respetar la legalidad y actuar siempre con el respaldo de la ley", porque "lo peor que le puede pasar" al país es que "cualquier decisión que se adopte sobre Cataluña se la tumben los tribunales europeos".

Así lo ha indicado Fernández Vara en una entrevista que publica este domingo El Periódico de Extremadura, recogida por Europa Press, en la que asegura que está preocupado por España en una intensidad que sitúa en un nueve sobre diez.

En cuanto a la culpa de la situación, asegura que está "muy repartida", pero que "básicamente" es de los independentistas que cruzaron "una raya" al aprobar leyes en el parlamento catalán "que van en contra de la esencia de la Constitución", en lo que respecta a la soberanía nacional y a que España es "la patria común e indivisible de todos los españoles".

Sobre los políticos encarcelados o fugados, señala que esa fue la consecuencia de la reacción "con fortaleza y unidad de todos los partidos constitucionales", y en este sentido subraya que si ahora no se están aprobando leyes en esta misma línea en el parlamento catalán es "porque no quieren ir a la cárcel". "La democracia española ha conseguido que estos señores no se atrevan a cruzar la raya", ha señalado.

Respecto a la polémica moción aprobada el pasado jueves en la Asamblea de Extremadura acerca de la aplicación del artículo 155, presentada por el PP y apoyada por PSOE y Ciudadanos, ha señalado que era "muy amplia" y que en ella, además, se apelaba a la transición, el respeto a la Constitución, así como que ha quedado "claro" que los socialistas extremeños están a favor de que, "si se dan las circunstancias --ojo, y que ahora no se dan--, habrá que aplicar el 155 que para eso está".

CATALUÑA, PALANCA PARA VOX

La situación política en Cataluña en los últimos años ha traído consecuencias en el escenario político español que se traducen, según Fernández Vara, en la llegada de VOX.

En concreto, preguntado por si el 15-M trajo a Podemos, ¿a qué se debe la llegada?" del partido de ultraderecha, ha señalado que "a Cataluña, básicamente", aunque también atribuye "un porcentaje" a la inmigración.

Así, y sobre si tras las próximas elecciones autonómicas del mes de mayo pudiera reeditarse el pacto que ha arrebatado el gobierno a la socialista Susana Díaz, ha señalado que "Extremadura no es Andalucía y cada caso y cada cosa tiene su momento".

En cualquier caso, ha apuntado que eso dependerá de lo que los ciudadanos decidan en las urnas, pero que hasta entonces él se va a dedicar "a seguir haciendo el trabajo" que le encomendaron en 2015 que es "solucionar los problemas de la gente". "Yo estaré en campaña cuando toque", ha remarcado.

AVANCES DEL TREN CON DE LA SERNA Y ÁBALOS

Por otro lado, sobre las inversiones del Estado en el servicio ferroviario extremeño, ha señalado que los fondos para Alta Velocidad han crecido un 40 por ciento y que este lunes, en la reunión del Pacto por el Ferrocarril, va a exigir a Adif que finalice las obras previstas para 2019 y que en 2020 sea "una realidad" su electrificación.

En este sentido, ha señalado que después de "muchos años de olvido", ha sido durante la etapa del anterior ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, del PP, y del actual, el socialista José Luis Ábalos, cuando el tren extremeño "se ha tomado en serio".

Con respecto a reconocer la labor del un ministro del PP ha apuntado que "no ha utilizado de manera sectaria el tema del tren" y que el Pacto por el Ferrocarril de Extremadura ha sido "uno de los grandes avances en la reivindicación de un tren digno".

En esta línea, ha respondido a quienes le acusan de utilizar el pacto como un "burladero" para "esconderse" que este instrumento está "para hacer política pero no partidista". "El tren será el éxito colectivo de una generación de extremeños", ha añadido.

Sobre la falta de unidad en dicho pacto ha señalado que tras la salida de Podemos y el cambio de Gobierno en la Moncloa "el PP y Monago dicen que quieren hacer del tren una batalla electoral aunque Vara durante el tiempo anterior no lo haya hecho".

Al respecto, ha señalado que no se hizo una manifestación en Madrid, sino "una concentración donde no había ninguna pancarta contra el gobierno del PP, sino una pancarta por Extremadura y por su futuro", a pesar de que "hora están queriendo reinventar la historia".

Y añade que él defendió a Íñigo de la Serna en su etapa de ministro mientras que los 'populares' "se salen del pacto porque no se sienten cómodos en el pacto y el diálogo", ha asegurado.