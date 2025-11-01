Varias localidades extremeñas se sitúan este sábado entre las diez más lluviosas del país

Archivo - Varias personas caminan protegiéndose de la lluvia con paraguas. Imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

La localidad cacereña de Nuñomoral se ha convertido este sábado en la más lluviosa del país con 48 litros por metro cuadrado acumulados, según los últimos datos registrados por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) hasta las 16,00 horas.

A ella le siguen la localidad de Bañobárez (Salamanca) con 32,6 litros por metro cuadrado, Torrecilla de los Ángeles (Cáceres) con 32,2 mm, Navasfrías (Salamanca) con 31,6 mm, Puerto del Pico (Ávila) con 31,4 mm y Saelices el Chico (Salamanca) con 28,4 mm.

El séptimo municipio más lluvioso de España lo ocupa esta jornada la localidad cacereña de Garganta la Olla con una precipitación acumulada de 27,6 litros por metro cuadrado.

Por su parte, El Bodón Base Aérea ocupa el octavo puesto con 27,6 mm, mientras que el noveno y décimo lo hacen los municipios cacereños de Valverde del Fresno con 27,4 mm y Piornal con 27,2 mm.