Varios puntos de Extremadura permanecerán este domingo en alerta amarilla por lluvias y tormentas

Zonas de Extremadura que permanecerán este domingo en alerta amarilla por lluvias y tormentas - AEMET

MÉRIDA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura activará este domingo la alerta amarilla por lluvias y tormentas en las comarcas de Barros y Serena, así como en el sur de Badajoz.

La misma se extenderá desde las 14,00 horas del domingo hasta las 00,00 horas del lunes, tiempo durante el cual se prevé en esas zonas una precipitación acumulada de 15 litros por metro cuadrado en una hora, así como la posibilidad de que se registren tormentas "de intensidad superior" de forma puntual, según informa la Junta en nota de prensa.

Ante esta situación, el 112 recomienda a las alcaldías que mantengan en situación de alerta a las agrupaciones de voluntariado de Protección Civil de su localidad, así como a la Policía Local y servicios de mantenimiento de su ayuntamiento, para que revisen y presten especial atención a los sumideros, socavones y muros en mal estado.

A la ciudadanía en general se le recomienda circular por las carreteras con la máxima precaución posible, prestando especial atención a posibles desprendimientos de tierra, no atravesar carreteras inundadas, no estacionar en cauces secos ni en las orillas de los ríos.

Del mismo modo, en casa se aconseja mantener limpios sumideros y sistemas de evacuación de agua y, en caso de necesidad, ponerse en contacto con el 112.