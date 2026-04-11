Un varón, de 36 años, sufre una fractura de pelvis tras ser aplastado por un tractor en La Roca de la Sierra

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BADAJOZ 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un varón, de 36 años, ha resultado herido de gravedad con una fractura de pelvis tras ser aplastado por un tractor en una finca de La Roca de la Sierra (Badajoz).

Según ha informado el 112 Extremadura, ha recibido una llamada en torno a las 09,30 horas con el aviso de una persona aplastada por un tractor.

Hasta el lugar de los hechos se ha acercado el helicóptero medicalizado H 5.1 del Servicio Extremeño Sanitario (SES) que ha traslado al herido hasta el Hospital Universitario de Badajoz.