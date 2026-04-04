Un varón de 45 años, herido grave tras la colisión entre un coche y una moto cerca de Villarta de los Montes

Archivo - Hospital Don Benito-Villanueva de la Serena
Archivo - Hospital Don Benito-Villanueva de la Serena - JUNTA DE EXTREMADURA - Archivo
Europa Press Extremadura
Publicado: sábado, 4 abril 2026 17:58
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DON BENITO (BADAJOZ), 4 (EUROPA PRESS)

Un varón de 45 años ha resultado herido de carácter grave en una colisión entre un coche y una moto en la carretera BA-158 cerca de Villarta de los Montes (Badajoz).

Los hechos han ocurrido en torno a las 13,30 horas de este sábado en el punto kilométrico 14,5 de la BA-158. El accidente no ha dejado a ningún atrapado, según informa el Centro 112 Extremadura.

El herido ha sido trasladado al Hospital Don Benito-Villanueva con politraumatismo.

Por parte del Servicio Extremeño de Salud (SAS) se han movilizado medios del punto de atención continuada (PAC) de Villarta de los Montes, una unidad medicalizada de emergencias, un helicóptero hospitalizado y una ambulancia convencional. Además, ha acudido una patrulla de la Guardia Civil.

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