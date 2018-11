El vecino de Calera de León increpado con el 'Cara al sol' denuncia los hechos ante la Guardia Civil

Publicado 06/11/2018 17:03:27 CET

CALERA DE LEÓN (BADAJOZ), 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Fernando Fernández, un vecino de Calera de León (Badajoz) y miembro de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), que ha sufrido daños en su vehículo así como la provocación de otro vecino que le ha cantado el 'Cara al sol' tras participar en un acto memorialista el pasado 1 de noviembre ha denunciado estos hechos ante la Guardia Civil.

En concreto, a Fernández le han rayado el lado derecho de su vehículo y le han pinchado tres ruedas, unos hechos que, junto a la citada provocación, ha denunciado. En concreto, ha puesto una denuncia genérica por los daños a su coche y otra concreta por coacciones a la persona que le increpó con el himno falangista.

Según ha relatado Fernández en declaraciones a Europa Press Televisión, los hechos "han ido sucediéndose en cuatro días" y comenzaron el 1 de noviembre cuando en el cementerio de Calera de León participó en un acto de homenaje a los represaliados por el franquismo en el que, entre otras cosas, colocaron una bandera republicana en un muro del camposanto que después apareció tirada en la basura.

Asimismo, al día siguiente, acudió a un bar donde un vecino le "obstruyó" el paso y se "puso con la mano derecha alzada haciendo el saludo fascista y se puso a cantar el 'Cara al sol'", ha apuntado. "Le pedí que se retirara, tuve que alzar la voz para que se enteraran en el bar de lo que estaba ocurriendo", ha dicho, aunque ha añadido que esta persona le "siguió incordiando e insultando dentro" del local.

Del mismo modo, Fernández ha indicado que el día 3 por la mañana se encontró el coche "totalmente rayado por el costado derecho" y "nuevamente" ese día vio "al individuo por ahí" y le "volvió a armar el cisco". Además, al día siguiente tuvo de nuevo "problemas" porque su vehículo amaneció con "tres ruedas pinchadas".

"¿Quién ha sido el que ha hecho este acto vandálico? La Justicia lo averiguará, que tiene sobrada información para iniciar las investigaciones tras las sendas denuncias que he presentado", ha aseverado.

A este respecto, Fernández ha manifestado que "esto viene ya de muy atrás" puesto que viene sufriendo "agresiones verbales" del citado vecino pero ha ido "transigiendo" hasta ahora cuando se han producido estos daños materiales.

Finalmente, Fernando Fernández ha asegurado que no siente "miedo" y que confía en la Justicia. "Que no le quepa duda a ninguno de los que puedan estar en contra de mi, que no les quepa duda de que van a recibir una respuesta firme por mi parte pero no una respuesta violenta", ha concluido.