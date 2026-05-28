Las Vegas del Guadiana continuarán este viernes con aviso amarillo por altas temperaturas

Archivo - Viandantes soportan las altas temperaturas por las calles de Málaga, A 12 de agosto de 2025 en Málaga, Andalucía (España). - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MADRID/MÉRIDA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

La comarca pacense de Vegas del Guadiana estará de nuevo este viernes, 29 de mayo, en aviso amarillo por altas temperaturas, que podrán alcanzar máximas de 38 grados.

El aviso se activará a las 14,00 horas y permanecerá hasta las 20,00 horas, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

El calor pondrá este viernes en aviso a once comunidades autónomas (CCAA), en un día en el que la capital de provincia con la máxima más alta será Zaragoza, que llegará a los 39ºC.

Además, el pronóstico recoge algún chubasco o tormenta aislada en entornos de montaña, que podrían ser localmente fuertes e ir acompañados de granizo en la Cantábrica, alto Ebro y norte de la Ibérica, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En concreto, los avisos por calor se registrarán en Sevilla; Huesca, Teruel y Zaragoza; Mallorca; Ávila; Toledo; Lleida y Tarragona; Badajoz; Metropolitana y Henares y Sur, Vegas y Oeste; Ribera del Ebro de Navarra; Ribera del Ebro de La Rioja, y Valencia.

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