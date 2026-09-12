Un vehículo vuelca cerca de Santiago de Alcántara y deja un herido 'menos grave'

CÁCERES 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 58 años ha resultado herido de carácter 'menos grave' como consecuencia del vuelco de un vehículo en la EX-374 cerca de Santiago de Alcántara (Cáceres).

El suceso se ha producido en torno a las 13,32 horas de este sábado en el punto kilométrico 12, según ha informado el Centro 112 de Extremadura.

El hombre ha sido trasladado al Hospital Universitario de Cáceres con policontusiones y un traumatismo en el brazo.

Los recursos activados han sido una unidad medicalizada de San Vicente de Alcántara, un helicóptero medicalizado con base en Cáceres, una patrulla de la Guardia Civil y un equipo de guardia del servicio de Emergencias en Carretera de la Junta.

Además, se ha precisado la intervención de bomberos del parque de Valencia de Alcántara para excarcelar a los atrapados.