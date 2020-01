Una veintena de personas se concentran en Badajoz para condenar los dos últimos asesinatos por violencia machista

Publicado 23/01/2020 12:41:18 CET

BADAJOZ, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de una veintena de personas se han concentrado este jueves ante la Delegación del Gobierno, en Badajoz, para condenar los dos últimos asesinatos por violencia machista ocurridos en los últimos días en Toledo y Granada.

Este minuto de silencio ha estado encabezado por la delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco, quien ha tenido un recuerdo para estas dos mujeres muertas a manos de sus parejas, que son María, de 73 años, y Liliana, de 43 años, tras lo que ha apuntado que en ninguno de los dos casos existían denuncias por violencia de género.

García Seco ha lamentado que "con estos dos últimos casos, se contabilizan en el mes de enero ya cinco víctimas mortales de violencia machista", y 1.038 desde el año 2003, que existen registros, y 35 menores.

Ante estos datos, la delegada del Gobierno ha instado a "no bajar la guardia" y ha recordado que las mujeres víctimas que "no están solas y que denuncie, ya que hay una red asistencial para proteger a las mujeres de sus maltratadores".

En ese sentido, la delegada del Gobierno ha apuntado que "no podemos lamentar mujeres que no hayan dado la voz de alarma, que no hayan pedido ayuda, y que simplemente salgamos a condenar el hecho sin haber podido hacer nada para evitarlo", ha concluido.