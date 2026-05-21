Las ventas de la industria crecen en Extremadura un 14,3% en marzo

Archivo - Operario en una fábrica industrial - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA/MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) -

La cifra de negocios de la industria ha crecido en Extremadura un 14,3 por ciento en marzo respecto al mismo periodo del año anterior, 4,6 puntos más que la media nacional, que fue del 9,7 por ciento, según ha informado el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Andalucía (+20,1%), Murcia (+19,8%) y Canarias (+15,4%) han sido las que han registrado mayores subidas en la cifra de negocios en marzo, mientras que en el lado contrario se ha situado Baleares, Cantabria y La Rioja con las caídas más grandes de un 13,6 por ciento, 6,6 por ciento y un 1,9 por ciento, respectivamente.

En lo que va de año, la cifra de negocios de la industria ha descendido un 0,3 por ciento en Extremadura, 0,8 puntos de diferencia con la media nacional (0,5%).

En el conjunto del país, la cifra de negocios de la industria se ha disparado un 9,7 por ciento en marzo en relación al mismo mes de 2025, su mayor alza desde abril de 2024, cuando creció un 13,9 por ciento.

Con el avance de marzo, las ventas de la industria retoman los ascensos tras dos meses consecutivos de retrocesos interanuales.

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