Instalaciones industriales de Iberdrola. - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cifra de negocios de la industria aumentó en Extremadura un 8,9% en septiembre respecto al mismo periodo del año anterior, 2,8 puntos menos que la media nacional, que fue del 11,7%, según ha informado el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La cifra de negocios de la industria aumentó en todas las comunidades autónomas en septiembre con Comunitat Valenciana (+21,7%), Murcia (+20,4%) y Andalucía (+20,3%) a la cabeza, excepto en La Rioja en donde el índice cayó un 4,1%.

En lo que va de año, la cifra de negocios de la industria ha crecido un 3,4% en Extremadura, 2,2 puntos de diferencia con la media nacional (5,6%).

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