Imagen de un repartidor de paqueteria. - JUNTA DE ANDALUCÍA

MÉRIDA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El sector servicios de Extremadura aumentó su facturación un 10,2% el pasado mes de septiembre respecto al mismo periodo del año anterior, 1,7 puntos más que la media nacional, que fue del 8,5%, según ha informado el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El sector servicios aumentó en todas las comunidades autónomas en septiembre con Madrid (+12,70%), País Vasco (+11,70%) y Navarra (+10,70%) a la cabeza, mientras que en el lado contrario se situaron Asturias (0,60%), Baleares (2,00%) y Murcia (5,10%).

En lo que va de año la facturación del sector servicios ha crecido un 6,7% en Extremadura, 0,8 puntos más que la media nacional (5,9%).

Por su parte, el índice de empleo en el sector servicios experimentó una variación del 1,9% en Extremadura respecto al mismo mes del año anterior.

La tasa anual del índice de empleo fue positiva en todas las comunidades autónomas excepto en Cantabria que registró una caída del 0,14%.

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