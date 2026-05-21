Las ventas del sector servicios aumentan en Extremadura un 13,2% en marzo en tasa interanual, la mayor subida del país

Archivo - Grupos de comensales sentados en una terraza de un establecimiento - Marta Vázquez Rodríguez - Europa Press - Archivo

MÉRIDA/MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El sector servicios de Extremadura ha aumentado su facturación un 13,2 por ciento el pasado mes de marzo respecto al mismo periodo del año anterior, 3,8 puntos más que la media nacional, que fue del 9,4 por ciento, según ha informado el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El sector servicios ha aumentado en todas las comunidades autónomas en marzo con Extremadura (+13,2%), La Rioja (+12,6%) y Aragón (+12,4%) a la cabeza, mientras que en el lado contrario se han situado Asturias (4,7%), Galicia (6,4%) y Baleares (7%).

En lo que va de año la facturación del sector servicios ha crecido un 5,7 por ciento en Extremadura, 1,6 puntos más que la media nacional (4,1%).

Por su parte, el índice de empleo en el sector servicios ha experimentado una variación del 2,1 por ciento en Extremadura respecto al mismo mes del año anterior.

La tasa anual del índice de empleo ha sido positiva en todas las comunidades con Cataluña registrando el mejor dato, un 2,72 por ciento más, y Castilla - La Mancha el peor, con una subida del 0,1 por ciento.

En el conjunto del país, el sector servicios ha registrado un aumento de su facturación del 9,4 por ciento en marzo en relación al mismo mes de 2025, tasa 7,4 puntos superior a la del mes anterior y la más elevada desde enero de 2023.

Con el avance de marzo, las ventas del sector servicios encadenan 24 meses consecutivos de tasas interanuales positivas.

(Más información en Europa Press)