Vergeles aboga por la coordinación entre comunidades para evitar el "turismo de oposiciones"

Publicado 13/02/2019 12:30:05 CET

El consejero de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura, José María Vergeles, ha abogado por la coordinación entre comunidades autónomas para evitar el "turismo de oposiciones" para no competir por quitarse especialistas "porque unos saquen las oposiciones antes que los otros".

Así lo ha señalado en una rueda de prensa en Badajoz preguntado por la mesa sectorial que se celebra este miércoles, día 13, en torno a asuntos como nuevas plazas de médicos especialistas.

Para Vergeles, la administración regional tiene que hacer su trabajo, sobre lo cual ha recordado el compromiso adquirido hace algún tiempo con las organizaciones sindicales para sacar oposiciones cada dos años y concursos de traslados también cada dos años y que quieren llevar a cabo.

Así, ha avanzado, la próxima convocatoria de oposiciones, si se han convocado en el año 2018 las anteriores, será en el año 2020, a la vez que ha rememorado otro acuerdo con las organizaciones sindicales, que pasa por aprobar la oferta pública de empleo del año al principio de cada trimestre.

Esa oferta pública de empleo correspondiente a los años en curso "ya está aprobada", según el consejero, que ha hecho hincapié en que, en la etapa del Gobierno de Mariano Rajoy, el ministro Cristóbal Montoro firmó un acuerdo con las organizaciones sindicales representativas a nivel nacional que permitía "flexibilizar" la tasa de reposición y hacer una oferta de empleo público "adicional" a la que "tocaba" por dicha tasa que, en el caso de Sanidad, es del 100 por cien.

"¿Con qué objetivo? Con el objetivo de bajar la temporalidad que en el año 2017 había en la mayoría de los servicios regionales de salud", ha puntualizado Vergeles, para quien eso es lo que se lleva este miércoles a dicha mesa sectorial.

Asimismo, ha agregado que ya tuvo un "reflejo esta tasa adicional" en las oposiciones convocadas en la región con más de 1.500 plazas y en las que ya están en marcha con más de 25 categorías examinadas.

CERCA DE 340 PLAZAS PARA 2020

En este contexto, José María Vergeles ha puntualizado que se pretende que para el año 2020 esa tasa "adicional" alcance cerca de 340 plazas, que se podrían ofertar en la convocatoria que deberán sacar en dicho año "para cumplir los acuerdos con las organizaciones sindicales".

Al respecto, ha reconocido que tanto en Extremadura como en todo el Sistema nacional de salud hay una falta de especialistas, por lo que el SES "siendo consecuentes con esa necesidad necesariamente" propondrán en dicha mesa sectorial que la "inmensa mayoría" de las plazas de esa oferta pública de empleo "adicional" vayan dirigidas para las categorías de médicos especialistas "que son deficitarias" y que no se han convocado en el año 2018, "en una buena parte de ellas porque el número de efectivos era muy bajo".

Sobre las necesidades de especialistas, ha comentado que, en todo el Sistema nacional de salud, se irán incrementando hasta el año 2025 cuando lleguen a su pico de jubilación los médicos especialistas que nacieron con el 'baby boom' español, razón por la cual es "difícil" que se pueda llegar a cubrir todas las plazas.

"Pero eso no nos puede impedir en ningún momento que nosotros, de forma coordinada con otras comunidades autónomas, que es lo que permite la oferta pública de empleo adicional, saquemos esas plazas", ha señalado, para ejemplificar en que Extremadura "no tenga que competir" con Andalucía, Castilla La Mancha o Castilla León por traerse especialistas de una determinada especialidad.

"Es decir, que no hagamos turismo de oposiciones, que no hagamos turismo de oposiciones, si nosotros aceptamos esas 320 plazas para médicos especialistas esto posteriormente tenemos que llevarlo al Consejo interterritorial del Sistema nacional de salud para que todas las comunidades autónomas hagamos los exámenes al mismo tiempo el mismo día", ha defendido.

Igualmente, ha agregado que, de esta forma y ante la "dificultad" de todas las comunidades autónomas, "no" competirán por quitarse especialistas "porque unos saquen las oposiciones antes que los otros".

Si no, ha dicho, habrá que utilizar otras herramientas de gestión que ya se están poniendo en marcha en algunas zonas en las que no pueden llegar a cubrir las plazas. "No por recortes sanitarios como se está diciendo, sino porque no tenemos especialistas para cubrirlas, ya me gustaría fabricar médicos en casa y poderlos contratar directamente", ha comentado.

De este modo se ha referido a medidas de gestión que se están adoptando de apoyo entre áreas sanitarias para que "quien menos sufra esa situación sea el paciente", a la vez que ha subrayado que, aunque con esto no de respuesta al 100 por cien, lo "prefiere" antes de la "no respuesta".

También ha recalcado el consejero que en la mesa sectorial ya se ha acordado la jubilación voluntaria a los 67 años que permitirá "aliviar" la falta de especialistas y que están negociando "en este momento" los incentivos a zonas de difícil cobertura, a la vez que seguirán trabajando en la mejora de las condiciones laborales de los profesionales para hacer "atractivas" esas plazas como el desbloqueo de la carrera profesional y del desarrollo profesional.