Las Villuercas y Montáchez y La Siberia Extremeña estarán en alerta amarilla este viernes por lluvias y tormentas

MADRID/ MÉRIDA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las comarcas de Villuercas y Montánchez, en la provincia de Cáceres, y La Siberia Extremeña, en la de Badajoz, estarán este viernes, 2 de octubre, en alerta amarilla por lluvias y tormentas.

El 112 de Extremadura activará la alerta amarilla en estas zonas, en las que se prevé una precipitación acumulada de 15 litros por metro cuadrado en una hora, así como tormentas que podrán ir acompañadas de granizo, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Por este motivo, se activará en ambas comarcas la alerta amarilla por lluvias y tormentas, que se iniciará a las 14,00 horas y estará vigente hasta las 23,59 horas.

AVISOS EN PARTE DEL PAÍS

En todo el país, las lluvias y las tormentas obligarán a activar avisos, con las provincias de Tarragona, Castellón y Valencia en aviso rojo, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En Andalucía, Almería y Granada estarán en aviso naranja por lluvias y tormentas y Jaén en aviso amarillo; en Aragón, en aviso amarillo por lluvias y tormentas estarán Huesca, Teruel y Zaragoza; en Castilla y León, en aviso amarillo por ambos fenómenos estarán Ávila y Segovia,, y en Castilla-La Mancha, Albacete y Cuenca estarán en aviso naranja por lluvias y amarillo por tormentas y Guadalajara en aviso amarillo por lluvias y tormentas.

Además, en Cataluña, Lérida estará en riesgo por lluvias y tormentas y Tarragona en riesgo extremo por lluvias y riesgo importante por tormentas; en Extremadura, Cáceres y Badajoz en riesgo por lluvias y tormentas, y en la Comunidad Valenciana, Alicante estará en aviso naranja por lluvias y tormentas y Castellón y Valencia en rojo por lluvias y naranja por tormentas.

Las lluvias y las tormentas pondrán también en riesgo importante a Baleares y la Región de Murcia, mientras que Madrid estará en aviso amarillo por estos dos fenómenos meteorológicos.

Este viernes se espera una jornada inestable por la presencia de aire frío en altura y un aporte de humedad del Mediterráneo. Durante la madrugada, se prevé que continúen los chubascos y las tormentas del día anterior en la Comunidad Valenciana y Tarragona; estos serán de intensidad torrencial y dejarán acumulaciones muy elevadas, especialmente en Castellón y Tarragona.

A partir del mediodía, la intensidad empezará a disminuir y las tormentas se desplazarán hacia la costa, donde podría darse algún chubasco fuerte durante la tarde. También de madrugada, se prevén chubascos localmente fuertes en Madrid y otros puntos del tercio este; durante la tarde, son probables los chubascos acompañados de tormenta y granizo, fuertes en ambas mesetas, Aragón y el sistema Ibérico y muy fuertes en el sureste y Baleares.

En el Cantábrico y el tercio este, se esperan cielos poco nubosos, y en Canarias, cielo nubosos en la vertiente norte de las islas y lluvias persistentes en La Palma.

Son probables las brumas y los bancos de niebla matinales en el sureste y las zonas altas del extremo norte. En Canarias, habrá una intrusión ligera de calima desde el este.

Las temperaturas máximas descenderán en el arco mediterráneo y Baleares y subirán en el resto, de forma notable en el alto Ebro. Las mínimas subirán en el oeste y bajarán en el este y Baleares. En Canarias, apenas habrá cambios en las temperaturas.

El viento será moderado en los litorales, del nordeste en las costas gallegas, donde puede alcanzar momentos de fuerte y del este en Baleares y en las costas cantábrica, mediterránea y de Alborán. En el interior, el viento soplará flojo y variable, con predominio de la componente este. En Canarias, el alisio soplará moderado.