La violinista Antje Weithaas debuta con la OEx en Badajoz y Villanueva de la Serena con piezas de Mendelssohn

Archivo - La directora y violinista Antje Weithaas. - KAUPO KIKKAS - Archivo

MÉRIDA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La directora y violinista Antje Weithaas debuta con la Orquesta de Extremadura (OEx) en el cuarto programa del ciclo principal de su temporada 2026-2027 'Crónicas de viajes'; lo hará en ambas facetas con un repertorio compuesto íntegramente por música de Mendelssohn.

Estos conciertos tendrán lugar los días 12 y 13 de noviembre, en el Palacio de Congresos de Badajoz y en el de Villanueva de la Serena, respectivamente, a las 20,00 horas.

Antje Weithaas compagina su actividad como solista y música de cámara con la dirección y la docencia, y desde 2004 ocupa una cátedra de violín en la Escuela Superior de Música Hanns Eisler de Berlín, donde también se formó, detalla la Junta de Extremadura en nota de prensa.

Cuenta con una discografía que reúne una treintena de álbumes, entre los que destaca la integral de las sonatas para piano y violín de Beethoven junto al pianista Dénes Várjon, por la que ambos recibieron el Premio Anual 2024 de la Crítica Discográfica Alemana. En 2025 fue galardonada con el OPUS Klassik como Instrumentista del Año.

El título 'Crónicas de viajes' responde al recorrido europeo realizado por Mendelssohn entre 1829 y 1831. Su estancia en Escocia está en el origen de Las Hébridas, inspirada por la travesía hasta la isla de Staffa y la contemplación de la gruta de Fingal.

El compositor trasladó aquella impresión a una obertura sinfónica que evoca, mediante la orquesta, el movimiento del mar, la configuración rocosa de la cueva y el carácter cambiante del paisaje.

El viaje continuó después por Italia, con estancias en ciudades como Venecia, Florencia, Roma y Nápoles. De aquellas experiencias nació la Sinfonía nº 4, 'Italiana', concebida como una sucesión de impresiones del país.

Entre estos dos paisajes musicales, Antje Weithaas interpretará el Concierto para violín en mi menor, compuesto entre 1838 y 1844 en colaboración con el violinista Ferdinand David, concertino de la Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig y destinatario de la obra.

El concierto introduce varias novedades formales como el violín solista que interviene prácticamente desde el comienzo, la cadencia que aparece antes de la recapitulación del primer movimiento y sus tres movimientos que se suceden sin interrupción.

Asimismo, habrá una charla preparatoria para el público una hora antes del comienzo del concierto, a cargo del divulgador musical y profesor de la OEX Santiago Pavón, como autor de las notas al programa que se reparten en el concierto. Las entradas, ya disponibles, pueden adquirirse a través de la taquilla en Internet de la Fundación Orquesta de Extremadura.