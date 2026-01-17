La Virgen de la Esperanza, imagen del cartel de la Semana Santa de Cáceres 2026

El descubrimiento del cartel anunciador de la Semana Santa Cacereña 2026 ha contado con la participación del alcalde cacereño, Rafael Mateos, y de la Consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes, Victoria Bazaga - AYUNTAMIENTO DE CÁCERES

Los trazos de la artista cacereña Adriana Camper Martín que dan vida a la obra 'Lo que el mundo necesita', cartel anunciador de la Semana Santa de Cáceres 2026, han convertido este año a la Virgen de la Esperanza en la imagen de esta festividad declarada de Interés Turístico Internacional.

Así se ha dado a conocer este sábado en el marco del descubrimiento de la referida obra pictórica que ha tenido lugar en la Iglesia Parroquial de San Juan Bautista, bajo la organización de la Unión de Cofradías y contando con la asistencia del alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, y de la consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes, Victoria Bazaga.

Dicho cartel, que ensalza la figura de la Virgen de la Esperanza, no solo será la imagen oficial de la Semana Santa de este año sino que, además, ilustrará la guía oficial que edita anualmente el Ayuntamiento de Cáceres en colaboración con la Unión de Cofradías.

ANTE LOS 40 AÑOS COMO CIUDAD PATRIMONIO

Durante su intervención, Mateos ha destacado la capacidad de la ciudad de "dar lo mejor de sí misma en cada momento del año", subrayando el papel que desempeña la Semana Santa dentro del calendario cultural, religioso y turístico de Cáceres, al tiempo que ha instado a las cofradías y hermandades cacereñas a "sumarse activamente" a la conmemoración de los 40 años de la urbe como Ciudad Patrimonio de la Humanidad.

A renglón seguido, el regidor ha recordado que serán editados 10.000 ejemplares de la guía de la Semana Santa, una cifra que, ha considerado, es "importante, pero que siempre parece insuficiente debido a la alta demanda que genera".

