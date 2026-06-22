Vox cree que si el flujo actual de menores migrantes continúa los perjudicados serán los extremeños que necesitan amparo

Imagen de archivo de la portavoz del Grupo Parlamentario de Vox en la Asamblea de Extremadura, Inés Checa - VOX EXTREMADURA

MÉRIDA, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en la Asamblea, Inés Checa, ha advertido de que si el flujo actual de llegada a la región de menores migrantes no acompañados continúa, entonces los "perjudicados" serán los extremeños que "necesitan amparo", ya que el sistema de protección actualmente está "colapsado" y los recursos que "tienen que ser destinados" a los ciudadanos de la comunidad no van a poder llegar a los mismos.

"Todo este fraude en el sistema de menores no acompañados es lo que fomenta el efecto llamada... ¿Y a quien perjudica todo esto? Pues perjudica a los menores extremeños que necesitan la protección y el amparo de la Junta", ha espetado Checa, quien ha remarcado que Vox seguirá trabajando para "defender los intereses de los extremeños" y para "acabar" con la "nefasta" política migratoria de Pedro Sánchez, que "tanto daño está haciendo".

De este modo se ha referido la portavoz de Vox a la "gravísima" situación que a juicio de su partido está provocando la política de acogida de menores no acompañados del Gobierno central de Pedro Sánchez, y que ha diferenciado de la que se vivía en 2024 cuando la formación de Abascal fue "expulsada" de los gobiernos regionales por su "oposición a aceptar el reparto de menas".

Esto, según ha explicado Checa, porque "entonces el reparto no fue impulsado por el Gobierno de España sino que fue posible gracias a un acuerdo entre el Ejecutivo central y las comunidades autónomas", y "ahora es muy distinto" ya que la Junta (con un acuerdo de gobierno PP-Vox) se ha "opuesto desde el primer minuto", y "con la diferencia de que es ahora el Gobierno de Pedro Sánchez el que trae los menas a Extremadura de forma obligatoria". "Pero eso sí a Cataluña y al País Vasco no les llegan menas", añade.

En este sentido, en rueda de prensa este lunes en Mérida, ha reiterado que la Junta de Extremadura "no está aceptando voluntariamente este reparto de menas, sino que todo lo contrario". "Desde el primer día nos hemos opuesto con todos los medios legales a nuestro alcance a la entrega de menores extranjeros no acompañados en Extremadura, tal y como figura el acuerdo de gobierno de Vox", ha espetado.

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