Vox defiende la soberanía energética y el uso de renovables, pero respalda el 'impuesto al sol' para proteger al campo

(En El Centro) El Cabeza De Lista De Vox Al Congreso Por La Provincia De Badajoz, Ignacio Hoces, En Declaraciones A Los Medios En Mérida, A 30 De Octubre De 2026. - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista de Vox al Congreso por la provincia de Badajoz, Ignacio Hoces, ha defendido este viernes la propuesta de soberanía energética que su formación quiere para toda España, sin descartar el uso de energías 'verdes', pero al mismo tiempo ha respaldado el 'impuesto al sol', a grandes parques fotovoltaicos, para evitar que se desmantele la producción agrícola.

En declaraciones a los medios realizadas en Mérida, Hoces ha explicado que su partido buscará que España sea "soberana energéticamente" y, para ello, utilizar "todo tipo de energías", incluyendo la eólica, las 'verdes'.

"No desechamos bajo ningún concepto las llamadas energías eólicas o las energías 'verdes', por ejemplo, bajo ningún concepto", ha afirmado en concreto el cabeza de lista de Vox por Badajoz para las elecciones generales del 29 de noviembre.

Hoces también ha dejado claro que su partido quiere potenciar industrias como la central nuclear de Almaraz, que genera "cantidad de empleos" en la región. "Queremos revitalizar nuestra industria, nuestra riqueza nacional. El plan energético es utilizar todas las energías para todos los españoles", ha agregado.

Sin embargo, preguntado por la ampliación del impuesto sobre la afección medioambiental a los grandes parques fotovoltaicos que quiere aplicar el gobierno de PP y Vox en Castilla y León, Hoces ha asegurado que su formación lo que quiere mantener el territorio agrario.

"Lo que no queremos desmantelar es nuestra producción agrícola como consecuencia de implantar, por ejemplo, paneles solares. Y esto es algo que nosotros hemos denunciado y lo vamos a seguir haciendo", ha defendido al respecto.

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