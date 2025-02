Vox dice estar dispuesto a no llevar a Extremadura a un adelanto electoral: "Guardiola tiene que contactar con nosotros"

MÉRIDA, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Grupo Parlamentario Vox en la Asamblea, Ángel Pelayo Gordillo Moreno, ha señalado que su partido está dispuesto a "facilitar la vida de los extremeños" y a "no llevar a Extremadura" a un adelanto electoral, aunque para ello "naturalmente" la presidenta de la Junta, María Guardiola, tiene que ponerse en contacto con ellos y negociar.

"Estamos dispuestos a facilitar la vida de los extremeños y a no llevar a Extremadura a una situación electoral que sería inédita al segundo año del mandato, pero, naturalmente, para eso la señora Guardiola tiene que ponerse en contacto con nosotros", ha espetado Gordillo Moreno a preguntas de los medios este viernes en Mérida sobre la postura de Vox de cara al decreto de medidas fiscales de la Junta que debe ser convalidado en la Asamblea y a un posible adelanto electoral en la región.

Tras afirmar que María Guardiola tiene una "peculiar manera de entender la política", en tanto que "no tiene mayoría" y por ello "tiene que abandonar la soberbia que le caracteriza para dirigirse a los partidos de la oposición para recabar su apoyo para todo aquello que quiera poner en marcha", ha señalado que "esto no es imposible" con Vox, que "es un partido y una organización política muy razonable y que busca siempre el bien de los extremeños".

"Y nosotros estamos dispuestos, naturalmente, a hacer nuestras aportaciones y nuestras sugerencias a los proyectos que el gobierno de la señora Guardiola presenta. Y bajo esa premisa, como en toda negociación, nosotros podemos apoyar o no apoyar, si se aceptan o no se aceptan nuestras sugerencias o nuestras aportaciones, que la mecánica parlamentaria nos faculta para eso", ha incidido a preguntas de los medios tras el registro de una iniciativa parlamentaria este viernes en Mérida.

Así, ha remarcado que Vox ha llegado a la política para poner en marcha su "proyecto" y "no el de Guardiola", toda vez que "son proyectos distintos y pueden llegar a ser complementarios si nos ponemos de acuerdo"; al tiempo que ha incidido en que para ponerse de acuerdo "naturalmente, es la señora Guardiola a quién le corresponde llamar a Vox para pedir su apoyo".

GUARDIOLA NO TIENE QUE BUSCAR CULPABLES

Así, sobre declaraciones de María Guardiola esta semana en el 'Foro HOY' en las que decía que esperaba que la oposición no obligase a una convocatoria electoral, el diputado de Vox ha afirmado que la presidenta de la Junta "no tiene que buscar culpables", sino que ella "tiene la facultad y la prerrogativa de convocar elecciones o no hacerlo, o prorrogar los presupuestos" y "no es la oposición quién convoca las elecciones".

En este punto, ha añadido que "la política consiste en saber navegar en una situación de minoría y si no, no constituir gobierno" y que, en consecuencia, "si ella (María Guardiola) estaba dispuesta a gobernar en minoría, tiene que saber gobernar en minoría". "Y gobernar en minoría es tener cintura política y negociar con los grupos", ha remarcado Ángel Pelayo Gordillo.

Al respecto, ha señalado que teniendo en cuenta que "naturalmente, negociar con el PSOE, con un partido que está enfangado por la corrupción hasta el más no poder es un poco sorprendente", ya que "el PP dijo que llegaba para combatir el socialismo", entonces "la única opción que le queda (a Guardiola) es Vox".

"Insisto una vez más, estamos dispuestos a facilitar la vida de los extremeños y a no llevar a Extremadura a una situación electoral que sería inédita al segundo año del mandato. Pero, naturalmente, para eso la señora Guardiola tiene que ponerse en contacto con nosotros", ha concluido.

DECRETO FISCAL

Finalmente, preguntado sobre si Vox está dispuesto a apoyar el decreto de medidas fiscales de la Junta que debe ser convalidado en la Asamblea, Gordillo Moreno ha afirmado que el Gobierno regional "todavía" no se ha dirigido a su partido para esta cuestión y que, si eso se produce, entonces habrá que determinar "en qué términos" espera el Ejecutivo autonómico su apoyo.

"Cuando nos comunique la Junta si espera nuestro apoyo, si espera nuestro apoyo, y en qué términos espera nuestro apoyo, si están dispuestos, naturalmente, a aceptar las sugerencias o las aportaciones que podemos hacer a tal decreto, probablemente sí o probablemente no, todo dependerá", ha añadido.

En este punto, ha recordado que Vox ha registrado en la Asamblea su propia propuesta de medidas fiscales que, según ha dicho, deberá ser estudiada "muy un profundidad" por parte de la Junta para ver si finalmente pudiera alcanzarse "una solución de acuerdo o no".

"Si el Gobierno de María Guardiola, como ya se gusta decir, quiere sacar adelante el proyecto (de medidas fiscales de la Junta) y quieren contar con nuestro apoyo, tendrán que estudiar muy en profundidad el nuestro y ver si llegamos a una solución de acuerdo o no", ha afirmado.