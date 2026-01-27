Vox dice que "habría gobierno" si el PP quisiera y condiciona su apoyo a que asuma una "parte importante" de propuestas

El presidente y portavoz de Vox en la Asamblea de Extremadura, Óscar Fernández Calle, atiende a los medios - EUROPA PRESS

El presidente y portavoz de Vox en la Asamblea de Extremadura, Óscar Fernández Calle, ha asegurado que "ya habría gobierno" en la región si el PP quisiera, al tiempo que ha demandado a los 'populares' que asuman una "parte importante" de sus propuestas de cara a prestar su apoyo para la investidura de María Guardiola.

En este sentido, Fernández ha reiterado que Vox quiere que haya gobierno en Extremadura pero para ello, ha insistido, "se tienen que respetar" los votos que su formación obtuvo en las elecciones del pasado mes de diciembre.

"Si el PP quiere contar con nuestro apoyo, evidentemente tiene que asumir una parte importante de nuestras propuestas y de nuestras iniciativas. Eso es absolutamente evidente. Los extremeños han hablado, lo repetimos siempre, pero lo subrayo, y han decidido que quieren más del doble de Vox", ha aseverado.

Por ello, y para que Vox pueda llegar a un acuerdo con el PP de cara a la gobernabilidad de la región, entiende Fernández que tiene que haber "más del doble de Vox, ni más ni menos", momento en el que ha recordado que no ha sido su partido el que convocó las elecciones.

DICE QUE LA PELOTA "ESTÁ EN EL TEJADO" DE GUARDIOLA Y EL PP

Óscar Fernández, en declaraciones a los medios, ha recalcado que el PP y Guardiola fueron los que no quisieron hablar con Vox de las 200 medidas que puso encima de la mesa a finales de octubre en la negociación presupuestaria y ha añadido que son los 'populares' y la presidenta de la Junta en funciones "los que pueden llevar a Extremadura a unas terceras elecciones".

"La pelota está en el tejado de la señora Guardiola y del Partido Popular. Nosotros no queremos que se llegue a ese punto, ni mucho menos, pero desde luego tiene que ser, asumiendo el Partido Popular y la señora Guardiola, una parte importante de nuestras propuestas. Si no, desde luego con nosotros, pues no van a llegar a un acuerdo", ha destacado.

De esta forma, Fernández ha asegurado que Vox defenderá "los votos y la confianza" dada por los extremeños, que es "más del doble que en octubre, cuando el PP y la señora Guardiola no quisieron hablar, para la aprobación de los presupuestos del 26, de esas iniciativas y esas medidas que parece que ahora sí que quieren hablar".

De cara a nuevas reuniones con el PP, Óscar Fernández ha dicho que ambas formaciones ya han mantenido contactos y, "si ellos quieren, nos vamos a seguir reuniendo" y a preguntas de si Vox pide consejerías en el futuro gobierno ha hecho hincapié en que no va "a entrar en el detalle" de las conversaciones mantenidas, aunque ha asegurado que su partido ha puesto encima de la mesa "exactamente lo mismo" que ha defendido durante los últimos dos años y medio y "exactamente lo mismo" que cuando se intentó la aprobación del presupuesto.

