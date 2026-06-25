Vox eliminará en Agricultura los fondos a asociaciones ecologistas para dirigirlos a relevo en el campo

El portavoz adjunto de Vox en la Asamblea de Extremadura, Álvaro Sánchez Ocaña, en declaraciones a los medios - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Vox en la Asamblea de Extremadura ha registrado siete enmiendas a los Presupuestos de la comunidad (PGEx) 2026 relativas a los departamentos en los que ostenta el poder en el Gobierno autonómico, en concreto en Agricultura y en Familia y Desregulación.

Así, tras reconocer que el Presupuesto es "ya de por sí completo", el portavoz adjunto de Vox en la Cámara regional, Álvaro Sánchez-Ocaña, ha añadido que "todo es mejorable, obviamente", y ha confirmado que en todo caso las enmiendas han sido ya tratadas con el PP y saldrán por tanto adelante.

"El presupuesto es un buen presupuesto que ha sido pactado en su totalidad entre los dos partidos de gobierno, entre Partido Popular y Vox, pero obviamente, como comprenderán ustedes, se pueden hacer siempre mejoras", ha espetado.

En declaraciones a los medios tras el registro de las enmiendas este jueves en Mérida, ha explicado así que a través de las mismas Vox eliminará en la Consejería de Agricultura los fondos destinados hasta ahora a asociaciones ecologistas para dirigirlos a relevo generacional en el campo.

"Consideramos que ellos (los agricultores) junto con la Consejería de Agricultura y Ganadería son los mejor garantes en la protección y conservación de nuestro medio ambiente aspecto que ya se hace, con lo cual es innecesario ese gasto a las asociaciones ecologistas", ha argumentado.

Igualmente, a través de otra enmienda los PGEx, Vox incrementará las ayudas para la contratación de seguros agrarios, especialmente en el sector cerecero, que ha sido "muy perjudicado" por las lluvias del pasado mes.

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