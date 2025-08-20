Vox reclama a Guardiola que decrete el nivel 3 de emergencia por los incendios "descontrolados" en Extremadura

El diputado de Vox en la Asamblea de Extremadura Óscar Fernández Calle- VOX EXTREMADURA

MÉRIDA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en la Asamblea de Extremadura, Óscar Fernández Calle, ha reclamado este miércoles a la presidenta de la Junta, la 'popular' María Guardiola, que decrete el nivel 3 de emergencia ante los incendios "absolutamente descontrolados" que afectan a la comunidad autónoma.

El dirigente extremeño ha denunciado, en un mensaje publicado en la red social 'X', que la situación que atraviesa Extremadura con los incendios es "gravísima", por lo que ha exigido el nivel 3 de emergencia "de manera inmediata" ante "la manifiesta incapacidad del gobierno del PP de Extremadura y María Guardiola para gestionarlos".

La declaración del nivel 3 de emergencia de interés nacional significa que la situación supera las capacidades de respuesta de las comunidades autónomas afectadas, requiriendo la coordinación directa por parte del Estado.

La dirección de la emergencia correspondería al Ministro del Interior, quien asume la ordenación y coordinación de las actuaciones y la gestión de todos los recursos estatales, autonómicos y locales disponibles en el ámbito territorial afectado.