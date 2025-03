Vox señala a Guardiola por la falta de presupuestos en Extremadura al rechazar las propuestas que aceptan Mazón y Feijóo

MÉRIDA, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario de Vox en la Asamblea, Óscar Fernández, ha señalado directamente a la presidenta de la Junta, María Guardiola, como la responsable de que en Extremadura no haya un acuerdo entre ambas formaciones para sacar adelante los presupuestos autonómicos, dado que las propuestas planteadas para ello son "las mismas" que ha aceptado Carlos Mazón en la Comunidad Valenciana, con el visto bueno de Alberto Núñez Feijóo.

Así lo ha indicado en declaraciones a los medios de comunicación al ser preguntado por el acuerdo alcanzado por Mazón con Vox para tramitar las cuentas autonómicas, anunciado este pasado lunes, y sobre la posibilidad de que el pacto se pueda alcanzar en Extremadura, tras el fracaso de las negociaciones presupuestarias.

Fernández ha celebrado, por tanto, que Mazón "por fin haya entendido que va en la buena dirección" al pactar con Vox, que pone sobre la mesa de negociación "los mismos planteamientos" que en el resto de España, incluida Extremadura.

"Las propuestas que hizo este grupo parlamentario para que se aprobasen los presupuestos, que finalmente no se han aprobado, son las mismas que Mazón ha aceptado", y en este sentido ha señalado que cuando Vox critica que hay "17 PP diferentes", es a esto mismo a lo que se refieren, a que "poniendo encima de la mesa las mismas cuestiones", en unos territorios se aceptan y en Extremadura "fue la señora Guardiola la que rechazó" las propuestas que hizo Vox para "echarse después en brazos del PSOE", aunque finalmente tampoco se cerró el acuerdo con los socialistas.

Por tanto, el "problema" en Extremadura "no es de partidos", sino que "tiene nombre y apellido" y "se llama María Guardiola", en tanto que la formación a la que representa no se ha movido "ni un ápice" de sus propuestas, como tampoco lo ha hecho Vox en la Comunidad Valenciana, que además "no difieren en absoluto" de las defendidas en tierras extremeñas.

