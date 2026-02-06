La Vuelta Ciclista a Extremadura Femenina contará con diez de los mejores equipos del mundo del 6 al 8 de marzo

LLegada a meta de una etapa de la Vuelta a Extremadura Femenina, en una imagen de archivo. - FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE CICLISMO

La Vuelta Ciclista a Extremadura Femenina 2026 se celebrará los próximos días 6 al 8 de marzo con tres etapas que combinan la contrarreloj, el terreno llano y con media montaña y un final de alta montaña para un total de 290 kilómetros que disputarán 105 corredoras de 15 equipos, entre los que se encuentran diez de los mejores del ranking internacional, que tienen en su calendario su participación en el Tour de Francia.

La prueba, que este año mantiene su fecha en el calendario para coincidir con la celebración del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, separa en esta su cuarta edición su camino de la prueba masculina, que pasa a celebrarse en junio, con el objetivo de ganar protagonismo y de duplicar el impacto económico que genera el evento en la comunidad autónoma.

La vuelta ha sido presentada este viernes, 6 de febrero, en la sede Presidencia de la Junta de Extremadura, principal colaboradora de la Federación Extremeña de Ciclismo, organizadora del evento, que cuenta con el apoyo de las diputaciones provinciales de Cáceres y Badajoz, y entidades privadas como Caja Rural de Extremadura.

Un recorrido que pasará por 22 localidades en la que no "faltará nada, porque tiene todos los ingredientes", comenzando por una contrarreloj individual de 18,4 kilómetros con salida y meta en Herrera del Duque, que transcurrirá por el entorno de la Reserva de la Biosfera de la Siberia y la playa de interior con bandera azul de Peloche.

La segunda etapa, 132,8 kilómetros de recorrido, unirá Pueblonuevo del Guadiana con Fuente del Maestre, también en la provincia de Badajoz, atravesando las comarcas de Vegas Bajas del Guadiana, Tierra de Badajoz, Llanos de Olivenza, Zafra-Río Bodión y Tierra de Barros.

La tercera y última etapa unirá Jerte y Jarandilla de la Vera en un trazado de alta montaña con más de 2.500 metros de desnivel positivo en 139,4 kilómetros, con los ascensos a La Puria, el Puerto de Piornal y la Desesperá, en dos ocasiones.

La dureza de sus rampas decidirá la ganadora de la competición, ha vaticinado el presidente de la Federación Extremeña de Ciclismo, Julián Pozuelo, quien ha subrayado que la prueba vuelve a situar a Extremadura a nivel nacional e internacional, mostrando una vez más "el compromiso de Extremadura con el deporte, la igualdad y el desarrollo del territorio".

En su intervención, ha resaltado que entre los quince equipos participantes hay diez que participan en el Tour de Francia. "Diez de los mejores equipos del mundo estarán en Extremadura", algo que si se lo hubieran comentado en 2023 cuando se inició la andadura de la Vuelta Ciclista a Extremadura, "nadie hubiera creído que fuera posible".

En concreto, la prueba, que otro año más tendrá cobertura televisiva en directo, contará con una participación de quince equipos, siete de los cuales son de la categoría WorldTour: El Canyon SRAM Racing alemán y el también germano Lidl-Trek; el FDJ-SUEZ francés, el UAE Team ADQ emiratí, el Liv AlUla Jayco australiano, el Human Powered Health Cycling estadounidense y el Movistar español.

Presentes también en el pelotón extremeño, desde la categoría UCI Women ProTeam, tanto el Cofidis Women Team como el Laboral Kutxa-Fundación Euskadi ProTeam; desde el escalón continental, el Team Abadie Magnan francés y las estructuras españolas Eneicat y Cantabria Deporte Rio Miera. Las selecciones de Bélgica y España completan el elenco.

DOBLE IMPACTO MEDIÁTICO

La consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deporte, Victoria Bazaga, ha destacado que la Vuelta Ciclista a Extremadura vuelve a concebirse como un "elemento transversal que aúna deporte, turismo y cultura", con una "importante repercusión nacional e internacional".

La principal novedad de este año es la separación en el calendario de las carreras femenina y masculina con el fin de crear un "doble impacto" y que cada competición tenga su "propio espacio competitivo", lo que permitirá "concentrar el foco deportivo y mediático en dos momentos, con lo que generaremos una mayor atención y una mayor repercusión".

Por su parte, el diputado de Formación y Asistencia a Entidades Locales de la Diputación de Cáceres, Javier Prieto Calle, ha señalado que este evento permite dar a conocer la oferta gastronómica de la provincia y sus "carreteras paisajísticas", por lo que participar en este evento es un "verdadero orgullo".

En este mismo sentido, el diputado de la Diputación de Badajoz Saturnino Alcázar, ha expresado compromiso de la institución que pone en valor el deporte, el patrimonio natural, paisajístico y cultural de la provincia aprovenchando "el tirón mediático" del ciclismo.