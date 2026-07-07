El XX Ciclo de Cine al Aire Libre ofrecerá siete películas para toda la familia los viernes de julio y agosto

Presentación de la XX edición del Ciclo de Cine al Aire Libre 2026 - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El XX Ciclo de Cine al Aire Libre de Mérida ofrecerá en esta edición siete películas para toda la familia los viernes de julio y agosto en el auditorio del Parque de las Siete Sillas de la capital extremeña, con una programación integrada por siete proyecciones de animación, comedia y clásico.

Esta oferta de verano, cuyas proyecciones darán comienzo a las 22,30 horas los viernes del 10 de julio al 21 de agosto, ha sido presentada este martes por la delegada de Juventud, Laura Iglesias, con el objetivo de promover "una cultura accesible a través de una propuesta cinematográfica abierta a toda la ciudadanía y pensada para disfrutar durante las noches de verano".

En concreto, este ciclo comenzará el 10 de julio con la comedia 'Stuart Little'; seguida el día 17 con la película infantil 'Violeta, el hada traviesa'; el 24 de julio será el turno de 'Padre no hay más que uno 4' y, el último viernes de este mes, día 31, se proyectará 'Wonka'.

Ya en agosto, el día 7 se proyectará la película de animación 'Tipos Malos 2'; el viernes día 14 llega a la pantalla la cinta de animación 'Elio' y, finalmente, el 21 de agosto podrá verse 'Lilo y Stitch', con la que concluirá esta edición del ciclo de cine de verano.

La delegada de Juventud ha subrayado el compromiso del Ayuntamiento de Mérida por apostar por "una cultura accesible, de calidad y estable", con la que se ofrecen "alternativas de ocio saludable y divertido", para dinamizar "los espacios públicos durante los meses de verano".

Por último, ha animado a emeritenses y visitantes a acudir al Parque de las Siete Sillas los viernes de julio y agosto para "disfrutar de la vigésima edición de este ciclo, que sigue llenando de cultura y de cine las noches de verano".