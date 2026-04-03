El XXVI Certamen Literario 'Manuel Pacheco' de Olivenza concederá 300 euros al ganador de cada modalidad

Cartel del XXVI Certamen Literario 'Manuel Pacheco' de Olivenza (Badajoz) - CERTAMEN LITERARIO MANUEL PACHECO

OLIVENZA (BADAJOZ), 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El IES Puente Ajuda de Olivenza (Badajoz) ha convocado el XXVI Certamen Literario 'Manuel Pacheco', cuyo plazo de presentación de trabajos permanecerá abierto hasta el próximo 15 de abril.

El certamen está dirigido a alumnado de centros educativos de toda la región, y concederá un premio de 300 euros al ganador de cada una de sus modalidades (narrativa y poesía), señala la organización.

Con esta iniciativa, que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Olivenza, el IES Puente Ajuda reafirma su compromiso con la promoción de la cultura y la literatura entre la juventud, manteniendo vivo el legado del poeta que da nombre al certamen.