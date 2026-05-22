Yolanda Díaz insta a Zapatero a dar explicaciones "de manera rápida" tras su imputación en el caso Plus Ultra

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, atiende a los medios en Badajoz - ANDRÉS RODRÍGUEZ / EUROPA PRESS

BADAJOZ 22 May. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía social, Yolanda Díaz, ha considerado que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, "tiene que dar explicaciones" y "de manera rápida" por su imputación en torno al caso 'Plus ultra', tras lo que ha abogado por dejar actuar a los tribunales.

"Como siempre les digo, prudencia. Creo que el señor Zapatero tiene que dar explicaciones y darlas de manera rápida y, desde luego, dejemos actuar a los tribunales", ha sostenido la vicepresidenta, para reafirmar que "siempre" dice "lo mismo ante todas las causas judiciales que hay en nuestro país", de manera tal que "por tanto, toca dar explicaciones y toca dejar actuar a la justicia".

De esta forma se ha pronunciado Yolanda Díaz en declaraciones a los medios en Badajoz antes de participar en la clausura del 13º Congreso Confederal de USO, donde ha sido preguntada por las informaciones que se van conociendo respecto a la investigación sobre Zapatero y si desde los socios de gobierno se han marcado líneas rojas que pudieran romper esa coalición.