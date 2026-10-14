Yolanda García Seco e Irene Pozas encabezan las listas del PSOE al Congreso por Badajoz y Cáceres para el 29N

Archivo - La exdelegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco, en una foto de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La exdelegada del Gobierno en Extremadura Yolanda García Seco, y la exsecretaria general de JJSS de la provincia de Cáceres Irene Pozas, serán las cabezas de lista de las candidaturas del PSOE al Congreso de los Diputados por las provincias de Badajoz y Cáceres, respectivamente, en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

Así, en el caso de la provincia de Badajoz, junto con Yolanda García Seco, la lista al Congreso de los Diputados estará integrada por Ángel Caballero Fernández, Ana María Fernández Rodríguez, Juan José Benítez Ruiz-Moyano y Fátima Torrado Viera.

Los suplentes son Jesús Martín Torres, Manuela Frutos Gama y Elías López Sánchez.

Por la provincia de Cáceres, junto a Irene Pozas, la candidatura socialista al Congreso estará integrada por Antonio Díaz Alias, Rocío Domínguez Hernández y Alfonso Gómez Hernández, mientras que como suplentes actuarán María Ángeles Talaván Montero, Francisco Javier Melchor González y Cristina Isabel Alonso Leal.

CANDIDATURAS AL SENADO

En el caso de la candidatura al Senado, el exsecretario general del PSOE de la provincia de Badajoz Rafael Lemus Rubiales, que repite encabezando la papeleta a la Cámara Alta por la provincia pacense, mientras que los suplentes son Miriam García Cabezas y Juan Manuel Ortiz Paredes.

Por su parte, la candidatura al Senado por la provincia de Cáceres se renueva con Joaquín Cuello Martínez-Pereda como cabeza de lista, en la que actuarán como suplentes Pablo Pacheco Domínguez y Celia Cano Molina.

El PSOE provincial de Cáceres y Badajoz ha acordado este miércoles estas candidaturas, y tras esta propuesta, cabe destacar que este jueves, 15 de octubre, está prevista la reunión de la Comisión Ejecutiva Regional del PSOE de Extremadura, que dará cuenta de las candidaturas propuestas por las distintas provincias.

Posteriormente, las candidaturas al Congreso y Senado serán ratificadas este sábado, 17 de octubre, por el Comité Federal del PSOE que se reunirá en el Centro de Arte Tomás y Valiente de Fuenlabrada.