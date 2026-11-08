Zafra celebra desde este lunes sus jornadas de información y concienciación sobre la diabetes

Programa de las XXX Jornadas Culturales de Información sobre la Diabetes que organiza el Ayuntamiento de Zafra del 9 al 14 de noviembre. - AYUNTAMIENTO DE ZAFRA

ZAFRA (BADAJOZ), 8 (EUROPA PRESS)

Zafra celebra desde este lunes, 9 de noviembre, y hasta el próximo sábado, 14 de noviembre, las 'XXX Jornadas Culturales de Información sobre la Diabetes', con un programa de actividades organizado por la Asociación de Diabéticos 'Antonio Morales' de la localidad, en colaboración con el ayuntamiento y otras entidades.

Una iniciativa que tiene el objetivo de acercar a la ciudadanía información sobre esta enfermedad y contribuir a la sensibilización y concienciación en torno a ella.

Las actividades comenzarán este lunes con una mesa informativa en el vestíbulo del Hospital de Zafra, entre las 10,00 y las 12,00 horas. El martes, 10 de noviembre, se instalará otra mesa en el centro de salud. El miércoles 11 tendrá lugar la tradicional caminata hasta la Ermita de la Virgen de Belén, con salida a las 16,00 horas desde la plaza del Alcázar. El jueves 12, a las 18:00 horas, la Nueva Biblioteca acogerá una charla sobre el día a día de la diabetes, impartida por la doctora Ana Domínguez García, especialista en formación Pediátrica y miembro de la asociación.

El programa continuará el viernes 13 con pruebas gratuitas de glucemia en aledaños de la Plaza Grande, entre las 10,00 y las 12,00 horas. Ese mismo día, a las 20,00 horas, se celebrará una misa en la Iglesia del Santísimo Cristo del Rosario en memoria de los socios fallecidos.

El sábado 14, coincidiendo con el Día Mundial de la Diabetes, la asociación participará en el congreso regional que tendrá lugar en Oliva de la Frontera, para finalmente, celebrar el sábado 21, una comida de hermandad en el restaurante Rogelio, abierta también a personas que no pertenezcan a la asociación, según ha informado el consistorio zafrense en un comunicado.