2025 superará los 11 accidentes/día por el jabalí en Galicia, según el grupo de trabajo de la Xunta

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El número de accidentes diarios ocasionados por el jabalí en Galicia acabará 2025 por encima de 11, según ha dado por hecho el grupo de trabajo de la Xunta para la gestión de la fauna silvestre. En 2024, fueron 10,6 siniestros por jornada.

En el seno de este foro, organizaciones agrarias como Unións Agrarias (UU.AA.) y Sindicato Labrego Galego (SLG) han rechazado este martes que se haga recaer "toda la gestión" para reducir el número de jabalíes en los cazadores, y han avisado de que este modelo "no sirve", en el contexto de la "preocupación" por la detección de casos de peste porcina africana en fauna silvestre en Cataluña.

De hecho, el portavoz de SLG, Brais Álvarez, ha comentado que en la reunión de este martes los propios cazadores han avisado de que "ellos están al límite", por lo que ha descartado que la medida de reducir tasas a los tecores (terrenos cinegéticamente ordenados) que completen su cupo vaya a ser eficaz.

De igual modo, desde UU.AA., Félix Porto ha mostrado su preocupación, porque este año los accidentes causados por jabalíes en las carreteras gallegas se acercan ya a los 10 diarios "sin noviembre y diciembre, que concentran el 30%-40%" de los siniestros de este tipo. "Vamos a pasar a 11 y pico", ha apuntado.

Ante la "imperiosa" necesidad de disminuir la población de jabalí, Unións, que incide que "la caza no va a ser la solución ni puede ser la solución, porque los cazadores no dan", ni con la declaración de emergencia cinegética en un 80% del territorio; aboga por cuadrillas profesionales y otros mecanismos.

Por su parte, SLG apuesta por "que se puntúe" a las granjas en extensivo de alguna manera en las convocatorias de ayudas "para que tengan fondos" para ejecutar más cierres, entre otras actuaciones. También se refiere a las jaulas, elementos disuasorios y hasta castración química.

NUEVAS MODALIDADES DE CAZA

El grupo de trabajo para la gestión del jabalí está integrado por representantes de las administraciones titulares de carreteras en Galicia (Ministerio de Transportes y Axencia Galega de Infraestruturas); de la Guardia Civil de Tráfico y de Seprona; de la Unidad de Policía Adscrita de Galicia; de las Consellerías do Medio Rural y de Sanidade; de la Fegamp; de la Federación Galega de Caza; de las sociedades de caza; y de los sindicatos y organizaciones agrarias (Unións Agrarias, Asaga y Sindicato Labrego Galego).

En él, la Consellería de Medio Ambiente ha trasladado, además de la idea de bajar las tasas a tecores, la introducción de modalidades nuevas como la caza al salto, al rececho y en mano.

GRUPO DE TRABAJO

La directora xeral de Patrimonio Natural, Marisol Díaz, ha presidido la reunión de este órgano interdisciplinar. Allí se ha mostrado dispuesta a estudiar algunas modalidades de caza alternativas que se propusieron en la reunión y ha defendido también la posibilidad de incentivar con bonificaciones, mediante la exención de tasas y otras medidas, a aquellos Tecores que acrediten estar cumpliendo íntegramente con el cupo de capturas asignado a través del correspondiente plan anual.

Díaz ha aprovechado la reunión para incidir también en que la competencia para mantener limpios los espacios, infraestructuras y fincas que rodean las ciudades es municipal. En este sentido, ha instado a la Fegamp a recordarle a las entidades locales sus deberes en este campo y la necesidad de implicarse activamente en la gestión de la biomasa y de la maleza que se suele acumular en estos puntos para alejar a los jabalís de las zonas pobladas y evitar así que encuentren en ellos alimento y lugares idóneos para el encame.

CONFERENCIA SECTORIAL

Asimismo, ha aprovechado la asistencia a la reunión de representantes del sector agrario para insistir en la necesidad de abordar la actual situación "desde la tranquilidad", incidiendo en que la aparición de la PPA en España se circunscribe por el momento a Cataluña, donde las autoridades dan la enfermedad por controlada.

En todo caso, ha reiterado que, tratándose de un problema nacional, las acciones a implementar y el esfuerzo económico correspondiente "no pueden proceder solo de las comunidades".

Por ello, ha recordado que el Ejecutivo gallego ya solicitó la convocatoria inmediata de una Conferencia Sectorial específica y conjunta (con participación de los ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación y para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico) para coordinar a nivel nacional las actuaciones en relación con la PPA, con el objetivo final de que sean homogéneas en aquellas cuestiones que afectan a todo el país.

Asimismo, se reclama un esfuerzo "especial" al ministro Planas a la hora de buscar acuerdos de regionalización en las exportaciones, con el fin de minimizar el impacto de la dolencia, localizada en la provincia de Barcelona, en la comercialización exterior de los productos porcinos.