Abierto desde este lunes y hasta el 20 de noviembre el plazo para arrendar parcelas con el banco de tierras

SANTIAGO DE COMPOSTELA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria do Medio Rural ha anunciado que abrirá a partir de este lunes y hasta el próximo 20 de noviembre el plazo para arrendar parcelas a través del Banco de Terras de Galicia.

Tal y como ha trasladado el Gobierno gallego en nota de prensa, cualquier persona que necesite tierras para desarrollar o ampliar una explotación agraria, forestal o para realizar un proyecto con otros fines, podrá dirigirse al Banco de Terras.

En él podrán encontrar una relación permanentemente actualizada das parcelas que están disponibles y solicitar su arrendamiento y cesión por un período de tiempo determinado.

Según ha recordado la Xunta, el Banco de Terras de Galicia es un instrumento creado por la Consellería do Medio Rural con el objetivo de evitar el abandono de la tierra agraria y de ponerla a disposición de todas aquellas personas que la necesiten para usos agrícolas, ganaderos, forestales, de conservación da naturaleza y del patrimonio o otros usos de interés social.

Con todo, las solicitudes se presentarán preferiblemente por vía telemática en la sede electrónica de la Xunta o desde la página web del Banco.