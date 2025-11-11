Abonados cerca de 100.000 euros a 70 ganaderos afectados por EHE en el último tramo de 2024

SANTIAGO DE COMPOSTELA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consellería do Medio Rural abonará 96.000 euros a 70 ganaderos con reses afectadas por enfermedad hemorrágica epizoótica (EHE) con resultados analíticos con posterioridad a 5 de diciembre de 2024 o que sufrieron muertes por la enfermedad después de esa fecha.

El Diario Oficial de Galicia (DOG) publica la resolución por la que se completa el pago de las ayudas correspondientes a la última época de circulación del vector transmisor de la enfermedad hemorrágica epizoótica (EHE) en el año 2024.

Medio Rural destaca que la mayor parte del presupuesto de estas ayudas ya se ejecutó con anterioridad.

En este sentido, las ayudas concedidas hasta ahora correspondieron a los afectados que habían declarado la enfermedad y habían obtenido los resultados desde la llegada de esta dolencia a Galicia en el 2023 hasta la parte final de 2024. En concreto, en junio de este año se pagaron más de 5 millones de euros a 2.559 ganaderos. Por lo tanto, con esta nueva resolución, el número global de beneficiarios se sitúa en 2.629, con una aportación total que supera los 5,32 millones de euros, financiados tanto por la Administración autonómica como por el Ministerio de Agricultura.

La circulación del vector no estuvo presente en Galicia desde el comienzo de su periodo de actividad en este 2025. Esta enfermedad aparece mientras exista el mosquito vector circulando en el ambiente. Hay un periodo de posible afectación de los animales (aproximadamente de abril a diciembre) y otro, en los meses de invierno, en los que al no existir circulación del vector, no existe posibilidad de infección en los animales.