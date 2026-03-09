Abre este martes el plazo de las ayudas para favorecer el relevo generacional en el sector agroganadero gallego

SANTIAGO DE COMPOSTELA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Diario Oficial de Galicia (DOG) ha publicado este lunes la orden de la Consellería do Medio Rural para convocar las ayudas para favorecer el relevo generacional en el sector agroganadero.

Según ha indicado la Xunta en un comunicado, las ayudas están dotadas con un presupuesto de 53 millones de euros para este año. Así, 23 millones serán para la incorporación de jóvenes al agro, mientras que los 30 millones restantes serán para financiar los planes de mejora asociados a estas incorporaciones.

Esta convocatoria también tiene como objetivo dar respuesta al "alto número de solicitudes" que recibió la Xunta el pasado año para este tipo de ayudas. El plazo de presentación de solicitudes será de un mes a partir de este lunes.

Las ayudas no solo podrán financiar a aquellas personas que soliciten la ayuda por primera vez, sino también las que ya la pidieron en 2025. Los jóvenes que ya presentaron su solicitud no tendrán que volver a registrarla y la Xunta les garantizan las mismas condiciones que tenían el pasado año.