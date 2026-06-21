Activo un incendio en A Capela (A Coruña), que quema más de 20 hectáreas desde la madrugada

Dos bomberos forestales tratan de extinguir un incendio, a 13 de junio de 2026, en Padrón, A Coruña, Galicia (España). - Álvaro Ballesteros - Europa Press

A CORUÑA, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un incendio forestal declarado en la madrugada del domingo en A Capela (A Coruña) ha arrasado más de 20 hectáreas, según las estimaciones provisionales de la Consellería do Medio Rural, que habitualmente solo informa de los que superan este área de afectación.

El fuego se inició a las 04.06 horas en la parroquia de A Capela. Para su extinción se han movilizado hasta ahora un técnico, cinco agentes, siete brigadas, ocho motobombas, una pala y tres helicópteros.

En la misma provincia, el incendio originado en Padrón el día 12 continúa controlado, con una afectación aproximada de 350 hectáreas y sin cambios en su estado. Este fuego obligó a activar temporalmente la Situación 2 por su cercanía a núcleos de población, que desde el lunes ya no está vigente.

De él se ha encargado un amplio dispositivo, conformado por medios tanto autonómicos --como 129 axentes, 164 brigadas y 121 motobombas-- como estatales.