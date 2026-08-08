Activo un incendio forestal en Baltar (Ourense) que afecta a más de 20 hectáreas

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consellería do Medio Rural ha informado de un incendio forestal activo en la parroquia de Garabelos do Bouzo, en el municipio de Baltar (Ourense).

Tal y como ha trasladado la Xunta en una nota de prensa, el fuego se inició a las 12.21 horas de este sábado y afecta, egún las últimas estimaciones, a una superficie de más de 20 hectáreas.

Actualmente, trabajan en él dos técnicos, cinco agentes, siete brigadas, cinco motobombas, dos palas, cuatro helicópteros y seis aviones.