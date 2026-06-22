Activo un incendio forestal en Cospeito (Lugo)

Labores de extinción de un incendio forestal, a 14 de junio de 2026, en Boborás, Ourense. Foto de archivo - Rosa Veiga - Europa Press
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -
Un nuevo incendio forestal se ha declarado en las últimas horas en el municipio lucense de Cospeito, concretamente en la parroquia de Xermar.
Según ha informado Medio Rural, el incendio se originó en torno a las 16.00 horas y ronda las cinco hectáreas quemadas. Si bien no lo dan por confirmado, no descartan que se trate de un incendio intencionado, puesto que han aparecido varios focos simultáneos en torno a la LU-1706, que ha llegado incluso a estar cortada en el tramo afectado.
Para su extinción se han movilizado tres agentes, 12 brigadas, cuatro motobombas, una pala, un técnico, seis helicópteros y dos aviones.