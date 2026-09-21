Activo un incendio forestal en Porto do Son

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un incendio forestal se encuentra activo en el municipio coruñés de Porto do Son este lunes, en el cual trabajan varios medios de extinción.

La Consellería do Medio Rural explica a Europa Press que el fuego se inició a las 14,42 horas en la parroquia de Ribasieira. Por el momento no hay estimación de superficie afectada.

En las tareas de extinción trabajan: cinco helicópteros, cuatro aviones, ocho brigadas, cinco motobombas, dos palas, seis agentes, un técnico y dos unidades técnicas de apoyo.

El fuego ha provocado una columna de fuego visible desde diferentes puntos de la comarca de O Barbanza.