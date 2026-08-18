Activo un incendio en Ponteareas (Pontevedra) que afecta a más de 20 hectáreas de terreno

SANTIAGO DE COMPOSTELA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La consellería do Medio Rural ha informado de un incendio forestal que se mantiene activo en el municipio pontevedrés de Ponteareas, y que ya ha afectado a más de 20 hectáreas de terreno.

Según los datos trasladados por la Xunta, el fuego se inició pasadas las 17,30 horas de este martes en la parroquia de Nogueira y para su extinción se han movilizado, por el momento, 2 técnicos, 9 agentes, 8 brigadas, 8 motobombas, 3 palas, 2 unidades técnicas de apoyo, 8 helicópteros y 4 aviones (medios acumulados).

Medio Rural ha recordado que, en caso de detectar algún incendio, debe llamarse al 085, y también está disponible la 'app' ALume para avisar sobre incendios forestales activos. También hay un teléfono anónimo gratuito (900 815 085), para denunciar cualquier actividad delictiva incendiaria.